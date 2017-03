Die Forchheimer Awo-Familie feiert 70 Jahre

von ALEXANDER HITSCHFEL

Happy Birthday, Awo Forchheim! Die Arbeiterwohlfahrt Forchheim wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Am Freitagabend feierte die Awo-Familie gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen im Pfarrsaal von Verklärung Christi ein rauschendes Geburtstagsfest.



Neben einem Rückblick gab es auch Ehrungen langjährig verdienter Mitglieder. Im Zeitraffer ließ Anita Kern, Vorsitzende der Awo Forchheim, die letzten sieben Jahrzehnte Revue passieren. 1947 seien es Moritz Lochner, Fritz Rottler, Fritz Hohenberger, Kurt Kempfe, Hans Ruckdeschel und Marga Schlehlein gewesen, die die Arbeiterwohlfahrt in Forchheim gegründet hätten, erinnerte Kern.



Im Jahr 1948 habe die Awo eine Nähstube gegründet, die vielen Frauen wieder eine Perspektive gegeben habe. Die Awo wuchs weiter. Kern erinnerte daran, dass Alfred Hintzen von 1966 bis 1986 Kreisvorsitzender der Awo in Forchheim gewesen ist. Dann kam Angelika Limmer und darauf folgte Lisa Hoffmann. Im Jahre 1979 begann man mit der Schülerhilfe die erste hauptamtliche Aktivität.



Die Kreisgeschäftsführerin Lisa Hoffmann berichtete über eben diese wie auch den Sozialdienst und die Erziehungsbeistandschaft. 1992 habe man dann "Essen auf Rädern" eingeführt. Seit 1990 werden auch Sprachkurse für ausländische Mitbürger angeboten.



Seit 35 Jahren arbeitet die Awo auch im Bereich der ambulanten Hilfe zur Erziehung mit Sozialarbeitern. Im Auftrag des Jugendamtes werden in Stadt und Landkreis Forchheim Familien unterstützt, um frühzeitig Hilfen zu installieren, damit Heimunterbringungen vermieden werden können, erläuterte Hoffmann.



1997, also genau vor 20 Jahren, sei die Jugendhilfe für straffällig gewordene Jugendliche eingerichtet worden, so Hoffmann weiter. Auch in Sachen Prävention ist die Awo unterwegs. So werden Kampfesspiele als sozialpädagogisches Angebot für Jungen seit zwei Jahren durchgeführt. Seit 2011 ist die Betreuung der Wohnungsnotfälle hinzugekommen. Derzeit werden hier 56 Personen betreut.



Zwölf Flüchtlingskinder im Hort

Den Hort im zweiten Stock des Waisenhauses gibt es jetzt inzwischen schon bald 20 Jahre. Dort sind 40 Kinder unterschiedlicher Nationalität am Nachmittag sowie zwölf Flüchtlingskinder am Vormittag.



Seit Ende der 80er Jahre bietet die Awo Pflegedienstleistungen an, seit 2014 gibt es das neue Senioren-Service-Zentrum mit dem Stützpunkt in der Kantstraße 1. Seit 1993 gibt es den Betreuungsverein, der eine rasante Entwicklung zu verzeichnen hat. Seit 2016 übernimmt er auch die Betreuung und die Übernahme von Vormundschaften für viele unbegleitete Flüchtlinge. Letztere Unterabteilung wurde 2016 in die Hornschuchallee 22 ausgelagert.



Neu hinzugekommen ist seit dem Jahr 2015 die Asylsozialbetreuung in der Alten Post. Seit 2016 haben auch sogenannte Flüchtlingspaten ihren ehrenamtlichen Dienst aufgenommen. Im Juli 2016 habe man zudem den Integrationspoint in der Hornschuchallee 22 eröffnet.



Seit 2007 engagiert sich die Awo in inzwischen acht Schulen in Stadt und Landkreis Forchheim mit pädagogischen Zusatzangeboten. Hierzu gehören die Offene Ganztagesschule mit Mittagsbetreuung und gebundenem Ganztag, Mittagessen und Betreuung.

Die Geschäftsstelle der AWO selbst ist seit 1972 im Waisenhaus untergebracht. Bedauerlich sei, so Hoffmann, dass das Öko-Waschhaus als Beschäftigungsprojekt für Frauen keinen Bestand mehr habe. Jetzt konzentriere sich der Verein Ratio auf die Schulverpflegung der Forchheimer Schulen. Auch hier wurden rund 20 Arbeitsplätze geschaffen. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter von 96 auf 150 angestiegen.



Landesvorsitzender Thomas Beyer lobte die Arbeit der Awo in Forchheim und machte deutlich, dass die Awo in den letzten Jahren quasi zu einem Art mittelständischen Unternehmen angewachsen sei.



Ehrungen

Im Rahmen der Geburtstagsfeier wurden langjährige Mitglieder geehrt. 45 Jahre ist Rainer Herrnleben Mitglied. 35 Jahre sind Mathilde Hintzen und Reinhold Otzelberger dabei. Auf 30 Jahre können Klaus Thormann, Erika Schwedes und Lisa Hoffmann zurückblicken. 25 Jahre halten Anna Polster, Karl-Heinz Polster, Catherine Pfister, Margarete Grohganz, Fryja Filipp, Greta Schidan, Eva-Maria Glatter Wilmya Zimmermann und Anita Kern der Awo Forchheim die Treue.



Musikalisch umrahmt wurde die Geburtstagsfeier von der Band "Rain in the face".