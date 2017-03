Das sind die schönsten Bierkeller in Franken

"Auf den Keller gehen"





Brauhaus am Kreuzberg Hallerndorf



Spezialkeller Bamberg



Roppelt's Keller Stiebarlimach



Wilde Rose Keller Bamberg



Schmausenkeller Reundorf



St. GeorgenBräu Buttenheim



Greif's Keller Forchheim



Wagner Keller Kemmern



Griess Keller Geisfeld



Diller Keller Hallstadt



Gambrinus Keller Unterhaid



Ihr Lieblings-Keller fehlt?



Ob als Ziel einer ausgedehnten Fahrradtour in die Natur, für ein Feierabendbier mit Freunden oder um Mittags ein herzhaftes Schäufela zu genießen, Bierkeller gehören zur fränkischen Kultur einfach dazu. Pünktlich zur Eröffnung der Bierkeller-Saison zeigt sich auch der Frühling von seiner besten Seite und dem ersten Bier auf dem Keller steht nichts mehr im Wege. Aber welcher ist eigentlich der schönste Bierkeller in Franken? Wir stellen Ihnen hier die beliebtesten Keller unserer Leser vor.Norddeutsche vermuten hinter dem Satz 'auf den Keller gehen' vermutlich eine grammatikalische Schwäche der Franken, doch hat dieser Ausdruck eine lange Tradition. Wie Familie Löhr, die bereits in der dritten Generation den Spezialkeller in Bamberg führt, erklärt, stammt die Redewendung aus der Zeit in der die Menschen noch keine Kühlschränke besaßen. Die Brauereien lagerten ihr gebrautes Bier in den kühlen Kellergewölben, die sie in den Sandstein hauen ließen. Da lag es nah das Bier auch direkt dort "auf dem Keller" - also über den Gewölbekellern - auszuschenken. So entstanden immer mehr Biergärten in Franken. Die Tradition auf den Keller zu gehen ist bei den Franken und auch bei Besuchern bis heute sehr beliebt.: Kellerbier, Pils, Schwarzbier, Weizen, Siebenkornbier, Roggenbier, Dampfbier, Zoiglbier, verschiedene Sorten Bockbier, Kirschbier (nur zur Kirsch-Saison), Radler, Apfel-Radler, Pfirsich-Weizen: Vielfältige fränkische Gerichte wie Krustenbraten, Schäuferla, Kloß und Bratwürste (auch als kleine Portionen), Klassiker wie Currywurst, Pommes, Schnitzel "Wiener Art", Lasagne und Flammkuchen, vegetarische Pizza, Flammkuchen, Gemüselasagne, Salate, Brotzeiten, Karpfen-Gerichte, Eis und hausgemachter KuchenDie gesamte Speisekarte gibt's hier. etwa 500Für diejenigen, die sich zwischen den vielen verschiedenen Biersorten nicht entscheiden können, gibt es die Möglichkeit, das Bier zu probieren. Für 3,20 Euro können Sie drei verschiedene Biere à je 0,1 Liter bestellen. Das Brauhaus bietet Brauereiführungen und Brauseminare an und hat einen großen Spielplatz für Kinder.Montag-Sonntag und an Feiertage ab 11 Uhr.Kreuzberg 1, 91352 Hallerndorf-Schnaid, Telefon: 095454736Biere aus der Brauerei SpezialWarme typisch fränkische Speisen wie Schäuferla, Kloß und Schweinebraten, Brotzeiten mit Bratwurst, Leberkäs, Kartoffelsalat, Kartoffelsalat und Sauerkraut600 bis 700Für das berühmte Bamberger Spezial-Rauchbier kommen Besucher aus der ganzen Welt.Montag ist Ruhetag, Dienstag bis Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonn- und Feiertags ab 10.30 UhrOberer Stephansberg 47, 96049 Bamberg, Telefon: 095154887Keller- und Weizenbier, saisonal Festbiert und BockbierFränkische Spezialitäten wie Schäufela, Knochla, Schweinehaxe oder Bratwürste, Kaffee und hausgemachte Kuchenetwa 300 bis 400Abenteuerspielplatz für KinderMai bis Oktober, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr, Mittwoch und Donnerstag ab 15 Uhr, bei schlechtem Wetter geschlossenStiebarlimbach 9, 91352 Hallerndorf, Telefon: 091957263Kellerbier, Maibock (März bis Mai), Pils, Rauchbier, Weizenbierwechselnde warme fränkische Speisen wie Knöchla, Dörrfleisch und Leberkäse, verschiedene Brotzeiten mit Käseplatte, Obatzder, Schinkenplatte, Sülze, Fleischküchla und Zwetschdenbames, Bratwürste, Sauerkraut und Pommes1500Jährlich werden in der eigenen Brennerei Obstbrände gebrannt. Apfel-, Birnen-, Quitten-, Zwetschgenbrand und Obstler können sowohl auf dem Keller probiert, als auch gekauft werden.bei schönem Wetter von Mai bis September, Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 15 UhrOberer Stephansberg 49, 96049 Bamberg, Telefon: 095157691Kellerbier, Pils und Bockbier (im Herbst).Brotzeiten, Hähnchen, Salate, täglich warme Gerichte.Selbstgebackene Kuchen und Torten650Großer Spielplatz und KegelbahnMärz bis Oktober, Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag und an Feiertagen ab 11 Uhr, Donnerstags ist bei schlechtem Wetter geschlossenAm Bahnhof 13, 96158 Reundorf, Telefon: 09502280Kellerbier, Pils, Vollbier hell, Goldmärzen, dunkles Landbier, Doppel Bockbier, Weißbier, Annafest-Bier, Levi Buttenheimer-Urstoff und alkoholfreies Bierherzhafte, fränkische Küche. Freitags ist Fischtag. Es werden Mekrele und Hering vom Buchenholzgrill angeboten.800Wie in jedem Jahr wird es auch in diesem wieder die Taleraktion geben. Zu einem Bierkasten St. GeorgenBräu bekommen sie im Getränkehandel die Taler, welche Sie dann anschließend in einer der teilnehmenden Gaststätten gegen ein frisch gezapftes St. Georgenbräu Seidla eintauschen können.April bis September, täglich ab 14 Uhr, Sonn-und Feiertags ab 11 UhrKellerstraße, 96155 Buttenheim, Telefon: 095454460Helles, Landbier, Radler, Weizen und leichtes WeizenBrotzeiten, kalte und warme Speisen800Ganzjährig geöffnet, Montag bis Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 9 Uhr, im Winter ist montags und mittwochs Ruhetag.Auf den Kellern 9, 91301 Forchheim, Telefon: 0919114735Pils, Märzen, Lagerbier, Weizen, Schwarzbier, Landbier, Vollbier, Weihnachtsbock, Wagner Festbier, Wagner Kuckuck-Bier, Wagner Zwilling, RadlerGemischte Fränkische Brotzeitplatten, Bratwürste, wechselnde warme Gerichte wie Steak oder Schnitzel. An Sonn- und Feiertagen gibt es einen warmen Mittagstisch.etwa 400Toller Ausblick in die NaturMontag bis Samstag ab 14 Uhr, Sonntag und an Feiertagen ab 9.30 UhrHauptstraße 15, 96164 Kemmern, Telefon: 095446746KellerbierVerschiedene Brotzeiten, Zwiebelkäse, Knoblauchkäse und Zwetschenbames und kleine warme Speisen: 400Blick in ein Naturschutzgebiet und über das TalMontag bis Freitag ab 15 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 12 UhrKellerweg 9, 96129 Geisfeld, Telefon: 01607865972LagerbierFränkische Brotzeiten, Bratwürste, täglich wechselnde warme Gerichte wie Knöchla, Schaschlik, Pfannenkotelett, Burger, Spareribs und Leberkäse. Jeden Freitag gibt es Fisch vom Grill.180am 30. 9. 2016 ist BockbieranstichMontag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 14 UhrAm Kreuzberg, 96103 Hallstadt/Dörfleins, Telefon: 01755280071Hauseigene und selbstgebraute BiereVerschiedene zünftige Brotzeiten und typische regionale Angebote. Bei gutem Wetter wird freitags und samstags gegrillt.Etwa 300Zu dem Gambrinus Keller gehört ein Spielplatz.Montag bis Freitag ab 16 Uhr und Samstag und Sonntag ab 14 UhrWeinbergstraße, 96173 Unterhaid, Telefon: 09515191644Die Vielfalt an Bierkellern in Franken ist unergründlich. Bei der Answahl, kann man sein Feierabend-Bier fast jeden Abend auf einem anderen Keller genießen. Wenn Sie einen Bierkeller oder Biergarten in Franken bewirtschaften und ihn unseren Lesern nicht vorenthalten wollen, senden Sie uns eine Mail mit allen Information zu Ihrem Keller und mit einem selbstgeschossenen Foto an folgende E-Mail-Adresse