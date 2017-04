Das Altstadtfest droht eingestampft zu werden

von ALEXANDER HITSCHFEL

Das klingt nicht gut. Sinkende Besucherzahlen, verbunden mit weniger Umsätzen, steigende Kosten, unter anderem für ein von der Stadt auferlegtes Sicherheitskonzept, sorgen dafür, dass die Haupteinnahmequelle der Forchheimer Werbegemeinschaft, die Rede ist vom Altstadtfest, im letzten Jahr erstmals in der Geschichte des Festes ein Defizit eingebracht hat.

Nun soll das Traditionsfest auf den Prüfstand. Eventuell will man sogar komplett auf das Fest verzichten. Die rund 22 000 Euro an Einnahmen für Stand- und Platzgelder reichten im vergangenen Jahr nicht aus, dass das Forchheimer Altstadtfest die guten Gewinnzahlen der letzten Jahre erreichen konnte; vielmehr noch, die Werbegemeinschaft hat mit dem Fest draufgezahlt, zieht "Altstadtfest-Manager" Haldun Yildirim eine Negativbilanz. In diesem Jahr will man nun das Altstadtfest noch attraktiver machen, erklärt Yildirim. Unter anderem hat man eine Beatles-Coverband "verpflichtet", die die Besucher anlocken soll.



Großes Risiko für die Wirte

Die Wirte müssen neben den Standgeldern an die Werbegemeinschaft auch noch die Kosten für die Musik zahlen. "Mich kosten drei Tage Altstadtfest am Rathausplatz rund 14 000 Euro, die erst einmal verdient sein wollen", rechnet Yildirim vor und zeigt damit auf, welch großes finanzielles Risiko die Wirte eingehen.

Bei Gastwirt Thomas Kestler sieht es ähnlich aus. Er hat am Paradeplatz Kosten von rund 10 000 Euro für die drei Tage. Schade sei, dass das Junge Theater abgesprungen sei und in diesem Jahr das Altstadtfest nicht mehr bespiele, informierte Yildirim. So richtig wollte der frühere Chef der Forchheimer Werbegemeinschaft, Stefan Schick, das soeben Gehörte nicht glauben. "Das Altstadtfest war immer unsere Haupteinnahmequelle", so Schick, der sich darüber mokierte, dass die Beschlüsse der Werbegemeinschaft in Bezug auf das Altstadtfest nicht durch Haldun Yildirim umgesetzt wurden. "Es wurde eigentlich beschlossen, dass wir im Januar eine Sondersitzung zum Thema Altstadtfest machen, die es nie gegeben hat", hielt Schick seinem früheren Geschäftspartner Haldun Yildirim vor. Es seien nun Verträge gemacht worden, ohne Wissen der Werbegemeinschaft, was kein guter Umgang sei, ärgerte sich Schick, der sogleich forderte die Planzahlen für das Altstadtfest 2017 offenzulegen.

Nachdem der Kassier der Werbegemeinschaft kurz vor der Sitzung sich telefonisch hatte entschuldigen lassen, wurde der Finanzbericht durch den aktuellen Vorsitzenden Michael Csepai kurzerhand von der Tagesordnung genommen. Leider könne er nun keine konkreten Zahlen nennen, da der Kassier nicht anwesend sei, versuchte sich Yildirim zu rechtfertigen. Das einzige was er nennen könne sei, dass aktuell bereits 15 000 Euro an Einnahmen sicher seien. "Bei Ausgaben von 22 000 Euro immer noch eine Vakanz von 7 000 Euro", grätschte Schick dazwischen. Die Frage von Schick nach den Planzahlen für 2017 ließ bei Gastwirt und Werbegemeinschaft-Urgestein Hans Schmitt den Blutdruck steigen. "Auch unter einem Stefan Schick hat es keine Plankostenaufstellung gegeben", hielt er Schick vor. Der wiederum wollte diese Anschuldigung nicht auf sich sitzen lassen. Er habe für sich immer eine Kalkulation gemacht, betonte Schick. Werbegemeinschafts-Mitglied Peter Menne wollte konkret wissen, was denn der Sicherheitsdienst für die drei Tage Altstadtfest kosten würde. Alexander Kursawe, der den Sicherheitsdienst stellt, nannte mit 3900 Euro die gefragte Kostennote.

In der Vergangenheit hätten alle am Altstadtfest gut verdient, so Schick. Er forderte, das Fest auf den Prüfstand zu stellen. So wird es nun auch kommen. Im Oktober will man sich, nach Vorliegen aller Zahlen, zusammensetzen und über das Fest philosophieren. Es könnte sein, dass das Altstadtfest gänzlich "eingestampft" wird. "Denn vom Draufzahlen können wir nicht leben", stellte Schick fest.