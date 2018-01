Das bnte Programm kam bei den Kindern an

Der Hallerndorfer Rathausplatz bot das perfekte Ambiente für den "Sonntag der Jugend". Er wurde vom Jugend-ausschuss der Seelsorgeeinheit "Unterer Aischgrund" veranstaltet. Ein Open-Air-Wortgottesdienst unter der Leitung von Miriam Sümmerer, Pastoralreferenten Andreas Barthel und Diözesanreferent Tobias Lübbers am Vormittag leitete das bunte Programm ein. Der Gottesdienst wurde von einer Projektband "Neues Geistliches Lied" musikalisch umrahmt.



Am Nachmittag wurden verschiedene Workshops für alle Altersklassen angeboten. Die Kleinen durften eigene Stempel basteln, es gab eine Einführung in die Gebärdensprache, einen Popmusik-Kurs und Outdoor-Spiele. Im Rathaussaal hatte "Puzzlekönig" Peter Schubert eine Auswahl seiner Puzzles ausgestellt, auch das größte Puzzle der Welt. Vorsitzende Isabella Rauh und Stellvertreterin Martina Dremel bekamen viel Lob für die perfekte Organisation des "Sonntags der Jugend".