Bonhoeffer hat ein Haus in Forchheim

von ALEXANDER HITSCHFEL

Bereits im Gottesdienst vor der offiziellen "Taufe" des Gemeindehauses in Dietrich-Bonhoeffer-Haus wurde des lutherischen Theologen, der am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt war, mit Liedern und der Verlesung von seinen Gedichten gedacht.



Die Festpredigt im Gottesdienst hielt Ralf Frisch, Referent an der Landesynode, der deutliche Worte fand. Am 25. Juli 1944 habe Dietrich-Bonhoeffer aus der Haft in Berlin-Tegel geschrieben: "Gewiss ist auch die Bedeutung der Illusion für das Leben nicht zu unterschätzen, aber für den Christen kann es sich doch nur darum zu handeln, begründete Hoffnung zu haben", zitierte Frisch. Und wenn schon die Illusion im Leben der Menschen eine so große Macht habe, dass sie das Leben im Gang halte, wie groß sei dann erst die Macht, die eine absolut begründete Hoffnung für das Leben habe und wie groß sei dann die Unbesiegbarkeit von einem solchen Leben.



Das habe Dietrich-Bonhoeffer nach dem gescheiterten Hitler-Attentat im Angesicht des eigenen Todes geschrieben.



Die Macht der Religion sei es auch gewesen, die Karl Marx in seiner Religionskritik heftig kritisierte. Es komme ihm, so Frisch, manchmal so vor, als hätte die evangelische Kirche Carl Marx allzu sehr verinnerlicht, sodass man in der Kirche nur mehr Sozialmoral, politische Bildung und angewandte Ethik betreibe und den Sinn für die nächsten Dinge, die Marx als Illusion beschrieben habe, verloren habe. Man habe den Eindruck und gebe damit insgeheim Marx recht, dass "das einzig Wahre das ist, was wir politisch-gesellschaftlich machen und verwirklichen können". Alles andere sei Illusion. Vielleicht sei aber gerade das Gegenteil die Wahrheit. Vielleicht sei es eben die Wahrheit, dass man mit der eigenen Macht und sei sie noch so nahe am Evangelium Jesu Christi, eben nicht alles getan sei. Die entscheidenden Dinge seien die, die an einem selbst geschehen.



Man erfahre immer wieder neu, dass die Mächtigen diejenigen seien, die sich in gewohnter Ellenbogenmentalität durchsetzen. Das aber sei alles nichts gegen die Macht, die eine absolut begründete Hoffnung für das Leben habe. Das sei auch die Überzeugung Dietrich-Bonhoeffers gewesen.



Und dann gebe es auf der anderen Seite des großen Teiches eine Gestalt, die gespenstischer nicht sein könnte. Frisch nannte Trump eine "Ausgeburt des Medienkapitalismus". Der amerikanische Präsident sei ein Wesen,das an gar nichts glaube außer an sich selbst und vielleicht nicht einmal das. Bonhoeffer habe schon früh vorausgesagt, dass der persönliche Feind nicht die Dummheit sei, sondern die Lüge. Von Bonhoeffer stammt nicht nur der Satz "Dummheit ist ein gefährlicher Feind des Guten als Bosheit", sondern Menschen, die wirklich alle Hoffnungen verloren haben, werden oft wild und böse.



Die momentane Situation lasse ihn, so Frisch, befürchten, dass man in der schlimmsten weltpolitischen Situation seit 1933 lebe. Das sei keine erbauliche Diagnose. Wie schnell könnte diese Welt also beim Teufel sein? Eine Welt, in der es nur noch Zynismus gebe und die Macht des Stärkeren, eine Welt, in der nur die wilde Verzweiflung des Überlebenwollens zähle. Man müsse aber erkennen, dass alle diese Mächte, so schrecklich sie auch seien, aber in Wirklichkeit machtlos seien, betonte Frisch abschließend.



Nach dem Gottesdienst ging es hinüber zum Gemeindehaus, wo die neue Namenstafel feierlich enthüllt wurde.