Betrunkener 18-Jähriger randaliert in Forchheimer Gaststätte - Polizist leicht verletzt

Ein 18-Jähriger ist am Dienstagmorgen laut Polizei zunächst mit Gästen in einer Gaststätten in der Bamberger Straße in Forchheim aneinander geraten.Beim Gehen beschädigte er schließlich eine Tür.



Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den jungen Mann in unmittelbarer Nähe der Gaststätte antreffen. Er weigerte sich jedoch seine Personalien anzugeben und verhielt sich auch sonst uneinsichtig. Deshalb sollte der alkoholisierte junge Mann vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand.



Die eingesetzten Beamten wurden mehrfach beleidigt und bedroht. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Aufgrund seiner Aggressivität wurde der 18-Jährige in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.



Er hat sich nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.