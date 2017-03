Beschuldigungen und Lügen mehren sich im Prozess gegen Forchheimer Polizisten

von ALEXANDER HITSCHFEL

Nachdem ein dritter, kurzfristig eingeschobener Prozesstag sich terminlich schwierig gestaltet hatte, wuchs bei der Zeugenbefragung am Donnerstag die Zahl der Zeugen, die sich in ihren Aussagen in Widersprüche verstrickten, merklich an. Keine leichte Aufgabe für den Vorsitzenden Richter Nino Goldbeck und sein Schöffengericht, da Licht ins Dunkel zu bekommen.





Entlastung



Sowohl vermeintliche Be- als auch Entlastungszeugen verstrickten sich in Widersprüche. Schon lange drehte sich das Prozessgeschehen nicht mehr um die Mitangeklagte, die ihre Drogenbeschaffungsfahrten bereits am ersten Verhandlungstag eingeräumt und gleichzeitig auch den mitangeklagten Forchheimer Polizeibeamten mit ihrer Aussage entlastet hatte.



Der erste Zeuge an diesem Morgen, ein 33-jähriger Forchheimer, sagte aus, dass er die Mitangeklagte vom "Gassigehen" kannte. Er war damals selbst Drogenkonsument, stand bis 2007 unter Bewährung wegen eines Drogendelikts.



Die andere Hauptbelastungszeugin, die immer noch unauffindbar ist, will er aus der gemeinsamen Grundschulzeit kennen. Über eine Beteiligung des Forchheimer Polizisten an etwaigen Drogenbeschaffungsfahrten wusste er nichts .



Ein 35-jähriger Mann aus der Fränkischen Schweiz will selbst dabeigewesen sein, als der beschuldigte Polizeibeamte in einer Dachgeschoss-Wohnung in einem Forchheimer Stadtteil angeblich in einer illustren Runde Drogen konsumiert haben soll. "Sind Sie sicher, dass sie nicht nur Herrn K. Rauschgift konsumieren haben sehen, sondern auch den Polizeibeamten?", hakte Richter Goldbeck nach. "Ja. Ich habe mir noch gedacht, korrupter geht es bei der Polizei nicht mehr", sagte der Zeuge, der den Polizeibeamten sogar in Uniform am Drogentreff gesehen haben will.



"Und das haben sie dann nicht in der Szene rumerzählt?", bohrte Goldbeck weiter. Schließlich sei es doch etwas Besonderes, wenn man gemeinsam mit einem Polizisten "schnupfe". In der polizeilichen Vernehmung hatte der Zeuge gleich von drei angeblichen Treffen gesprochen, bei denen der Forchheimer Polizeibeamte dabei gewesen sein sollte.



Dann das nächste Kapitel in Sachen "Glaubwürdigkeit": Die Verteidigung zeigte dem Zeugen ein Bild, auf dem der Forchheimer Polizist mit einer dunkelhäutigen Frau zu sehen ist. "Ja, die hat auch mit uns getrunken"; bestätigte der Zeuge. "Das geht gar nicht, diese Frau hat noch nie deutschen Boden betreten", entlarvte Verteidiger Widmann den Zeugen. Es handle sich um ein Bild des Angeklagten aus einem Kenia-Urlaub.



Aber auch sonst war es mit der Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen nicht weit her. "Vermuten Sie, dass mein Mandant bei dem Treffen was genommen hat oder wissen Sie es?", hakte Verteidiger Widmann nach. "Als ich vom Klo gekommen bin, war nur noch eine von insgesamt drei Lines da, und ich habe zum Schluss geschnupft", sagte der Angeklagte. "Also wieder eine Vermutung: Das zieht sich durch das ganze Verfahren durch", seufzte der Verteidiger.





Reines Hörensagen



Auch der Zeuge danach musste seinräumen, dass er nur "vom Hörensagen" mitbekommen habe, dass der Polizist an Drogengeschäften beteiligt sein solle. Teilweise bezeichneten die Zeugen andere im Prozess gehörte Zeugen als "Dampfplauderer".



Ein guter Freund des Polizeibeamten, der sich nicht vorstellen konnte und wollte, dass der Forchheimer Polizist etwas mit den Drogenbeschaffungsfahrten zu tun gehabt habe, bezeichnete die bereits angehörte Hauptbelastungszeugin als ebenfalls unglaubwürdig. Er musste aber zugeben, dass er trotzdem mit ihr in Kontakt getreten und über Nacht bei ihr geblieben war.



"Kann es sein, dass Sie die Hauptbelastungszeugin nur ausspionieren wollten?", hakte Richter Goldbeck nach. "Nein, mir ging es rein nur um das Sexuelle", so die Antwort. Drogen konsumiert habe er nicht. Ein ehemaliger Kollege des Polizeibeamten konnte ebenfalls nichts Negatives über den Angeklagten erzählen. Das Bild, das die Aussagen ergeben, bleibt widersprüchlich.



Heute Freitag geht die Verhandlung weiter. Ein Urteil wird es am Freitag nicht geben, denn das Gericht ließ bereits durchblicken, weitere Verhandlungstage ansetzen zu wollen.