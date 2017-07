Bergretter sind in der Fränkischen Schweiz im Dauereinsatz

Im Dauereinsatz waren die Bergwachten am vergangenen Wochenende in der Fränkischen Schweiz. Allein die Bergwacht Erlangen, die neben dem Raum Erlangen-Höchstadt auch in der Fränkischen Schweiz im Bereich der Flüsse Leinleiter, Wiesent und Aufseß eingesetzt wird, musste dreimal ausrücken. Auch die Bergwacht Forchheim, zuständig für den Kreis Forchheim und insbesondere das Wiesenttal, war involviert.



Dass sich die Unfälle mit Kletterern, Radfahrern, Mountainbikern und Wanderern häufen, diesen Eindruck kann Max Zeuch von der Bergwacht Erlangen nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter nur bestätigen: "Die Fränkische Schweiz ist an den Wochenenden komplett voll. Es gibt immer mehr Kletterer, und vor allem die Zahl der E-Bikes nimmt rasant zu."



Seit Jahren zunehmend

Die seit Jahren ständig wachsende Schar an Freizeitsportlern führe auch zu einer erhöhten Zahl an Unfällen. Im vergangenen Jahr habe es ein Wochenende mit fünf Einsätzen gegeben. Jetzt am vergangenen Wochenende waren es allein drei für die Bergwacht Erlangen. Dass die Sportler unvorsichtiger geworden seien, sieht Zeuch nicht: "Es passiert einfach mal was in jedem Sport." So hatte die Bergwacht am Sonntag einen Doppel-Einsatz zu leisten, über den sie auf ihrer Facebook-Seite ausführlich berichtet.



Demnach hatte sich in der Nähe des Reifenberger Kellers ein Mann auf einem rutschigen Weg den Knöchel gebrochen. Beim Eintreffen der Bergwacht Erlangen sowie des Einsatzleiters Wiesenttal 7 waren bereits Rettungswagen und Notarzt aus Ebermannstadt, der Einsatzleiter Rettungsdienst und einige Einsatzkräfte der Bergwacht Forchheim vor Ort. Der Patient wurde dann in die Vakuummatratze umgelagert, mit der Gebirgstrage rund 200 Meter aus dem Wald gefahren und in Reifenberg dem Rettungswagen übergeben.



Als die Bergwacht gerade dabei war, ihr Material am Klinikum Forchheim einzupacken, schlug der Piepser gegen 16.45 Uhr wieder Alarm: Kletterunfall am Röthelfels. Parallel zu den Erlanger Kollegen fuhr die Bergwacht Forchheim mit zwei Einsatzfahrzeugen und rund zehn Einsatzkräften mit an. Außerdem wurden die Helfer vor Ort (HVO) Gößweinstein, ein Rettungswagen, der Einsatzleiter Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber Christoph 27 aus Nürnberg alarmiert.



Aus fünf Metern abgestürzt

Ein Kletterer war aus rund fünf Metern gestürzt und hatte sich eine offene Schienbeinfraktur zugezogen. Zusammen mit der Bergwacht Forchheim wurde die notfallmedizinische Ausrüstung und das Einsatzmaterial zur Unglücksstelle gebracht. Der Rettungshubschrauber landete oberhalb des Röthelfels.



Nachdem die HVO und der Notarzt des Rettungshubschraubers die medizinische Versorgung des Patienten abgeschlossen hatten, wurde der Patient in den Luftrettungssack umgelagert und der Windeneinsatz mit dem Rettungshubschrauber vorbereitet. Ein Luftretter der Bergwacht Forchheim wurde zunächst mit der Winde an der Unglücksstelle abgesetzt und anschließend zusammen mit dem Patienten hochgezogen.



Notarzt hochgezogen

Bei einem erneuten Anflug wurde auch der Notarzt hochgeholt. Am Landeplatz des Hubschraubers wurde der Patient dann in den Hubschrauber eingeladen und in die Uniklinik nach Erlangen geflogen. Der Erlanger Einsatzleiter hatte während des Einsatzes den Bergwacht-Fachberater Kriseninterventiondienst (KID) angefordert. Er führte zusammen mit den beteiligten Kletterern nach dem Einsatz ein abschließendes Gespräch.



Am Samstag war die Bergwacht ebenfalls im Einsatz: Oberhalb des Freibades Streitberg war im Wald eine Mountainbikerin gestürzt und hatte sich verletzt. Die Patientin wurde mit der Gebirgstrage zum Rettungswagen transportiert.



Zulauf bei der Bergwacht

Die steigende Zahl an Einsätzen stellt die Bergwacht indes nicht vor personelle Probleme, wie Max Zeuch erklärt: "Wir haben genügend Zulauf, eben weil sich auch viele Aktive für den Rettungsdienst interessieren. Gerade Kletterer in der Fränkischen Schweiz bringen als Sportler beste Voraussetzungen mit und haben Ortskenntnis."