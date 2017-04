Beim Abbiegen übersehen: Drei Verletzte bei Unfall in Wiesenthau

Am Mittwochmorgen wollte die 18-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Auto aus Richtung Kirchehrenbach kommend, nach links in die Straße Litzenberg einbiegen. Hierbei übersah sie den geradeaus in Richtung Bahnhof Wiesenthau fahrenden, vorfahrtsberechtigen Wagen der 17-jährigen Unfallgegnerin und es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Dies berichtet die Polizei.



Bei dem Unfall wurden sowohl die Unfallverursacherin, als auch die Unfallgegnerin sowie deren Beifahrerin verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000,- Euro.