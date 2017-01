Auto überschlägt sich bei Leutenbach - Frau leicht verletzt

Am Samstag Nachmittag kam eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der Strecke zwischen Mittelehrenbach und Oberehrenbach im Auslauf einer Rechtskurve ins Schleudern, überfuhr zwei Leitpfosten und einen Hang hinauf. Dies berichtet die Polizei.



Anschließend überschlug sich der Pkw, wobei die Frau leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro.