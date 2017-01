Auto überschlägt sich bei Forchheim- Beifahrerin stirbt, Fahrer schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kam am Mittwoch kurz vor 22 Uhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Forchheim und Pinzberg im Auslauf einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sein Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.Die 62-jährige Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.