Auto in Ebermannstadt beschädigt und danach geflüchtet - 8.000 Euro Schaden

Montagmittag stand eine 51-jährige mit ihrem Audi von Gasseldorf kommend an der Ampel und wollte nach links in die Ramstertalstraße abbiegen, wie die Polizei berichtet. Zur gleichen Zeit bog ein zunächst unbekannter Autofahrer von der Ramstertalstraße in Richtung Gasseldorf ab.



Hierbei touchierte er das stehende Fahrzeug und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Geschädigte fuhr noch hinterher, konnte aber den Flüchtigen nicht mehr einholen. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte jedoch kurze Zeit später der 18-jährige Verursacher ermittelt werden. Die Insassen blieben zum Glück alle unverletzt.



Der entstandene Schaden liegt bei etwa 8.000 Euro. Der Verursacher muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.