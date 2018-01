Auto fängt an der Bahn-Unterführung in Forchheim Feuer

In den frühen Morgenstunden des Freitags ist die Feuerwehr Forchheim zu einem Pkw-Brand nach Verkehrsunfall in die Bayreuther Straße auf Höhe des Bahnhofs gerufen worden.



Kurz nach Mitternacht war ein 20-Jähriger mit seinem Pkw Ford auf der Bayreuther Straße stadteinwärts unterwegs. In der 90-Grad-Kurve auf Höhe des Bahnhofs fuhr der junge Mann jedoch geradeaus weiter und prallte ungebremst gegen eine Sandsteinmauer sowie einen Oberleitungsmasten der Deutschen Bahn. Hierbei wurde der alkoholisierte Pkw-Fahrer schwer verletzt. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst und Notarzt versorgt sowie in der Folge in das Forchheimer Klinikum gebracht.



Polizei löscht Brand im Motorraum

Der totalbeschädigte Pkw, dessen Motorraum während der Unfallaufnahme das Brennen anfing und von der Polizeistreife gelöscht wurde, musste abgeschleppt werden. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme beim Fahrer an und stellten seinen Führerschein sicher. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.



Die Tätigkeiten der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrdienstleistenden an der Einsatzstelle war, beschränkten sich auf das Abbinden von ausgelaufenen Betriebsstoffen, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie die Verkehrsabsicherung.



Notfallmanager der Bahn im Einsatz

Da Teile der Mauer auch in das Gleisbett fielen, wurde ebenfalls ein Notfallmanager der Deutschen Bahn hinzugezogen. Nachdem das Unfallfahrzeug durch ein Privatunternehmen abgeschleppt wurde, konnte die Einsatzstelle an den städtischen Bauhof übergeben werden.



Der Einsatz für die Feuerwehr war nach gut einer Stunde beendet.