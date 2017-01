Auto brennt nach Karambolage bei Baiersdorf aus - langer Stau auf A73

Nachdem es am Montagmorgen auf der Autobahn 73 in Höhe Baiersdorf zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen gekommen war, ist ein Auto in Brand geraten. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu massiven Beeinträchtigungen.



Um 6.59 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Feuerwehr Baiersdorf und den Rettungsdienst mit dem Stichwort "Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person" und dem Hinweis auf eine Rauchentwicklung zwischen Baiersdorf-Nord und Möhrendorf. Im stockenden Berufsverkehr waren auf der linken Spur vier Autos aufeinandergeprallt.



Während es bei den drei vorderen Fahrzeugen bei Blechschäden blieb, kam es - wohl aufgrund eines beim Unfall entstandenen technischen Defekts - im Motorraum des hintersten Autos zu einem Brand, der sich rasch auf den Innenraum ausdehnte. Die Insassen sämtlicher Fahrzeuge konnten ihre Autos unverletzt selbst verlassen. Ein Beteiligter wurde in der Folge durch den Brandrauch leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.



Beim Eintreffen zweier Löschfahrzeuge wenige Minuten später stand der Wagen dann bereits in Vollbrand, wie Kreisbrandmeister Stefan Brunner von der Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt berichtet. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit Schaum ab.



Während der Arbeit der Feuerwehr musste die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg zunächst komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem enormen Stau bis in den Landkreis Forchheim und in der Folge auch zu überlasteten Umleitungsstrecken.



Durch das Löschwasser vereiste die Fahrbahn auch sofort, weshalb der Verkehr nach Abschluss der Löscharbeiten zunächst nur in Schrittgeschwindigkeit über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.



Während die beiden hintersten am Unfall beteiligten Fahrzeuge durch den Abschleppdienst geborgen wurden, nahm die Feuerwehr ausgelaufene Betriebsstoffe auf und löste auf die Fahrbahn aufgeschmolzene Fahrzeugteile ab. Durch die Autobahnmeisterei wurden die beiden betroffenen Fahrspuren dann wieder endgültig nutzbar gemacht.



Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.