Annafest 2017: Das Kultfest im Überblick

Vom 21. Juli bis zum 31. Juli 2017 findet das Annafest in Forchheim statt. 2017 wird es die 177. Auflage des Kultfestes sein.Auf 24 Kellern mit sechs Musikbühnen feiern die Forchheimer jeden Juli ihre Heilige Anna. Von einem Festumzug am ersten Annafest-Sonntag, über Fahrgeschäfte und Live-Musik, bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten und kühlem Bier vom Fass, hat das Annafest alles zu bieten, was ein fränkisches Volksfest ausmacht.Zurückzuführen ist das Annafest auf eine Jahrhunderte alte Tradition, bei der die heilige Anna, die Mutter Marias verehrt wurde. Am 26. Juli, dem Namenstag der heiligen Anna machten die Forchheimer eine Wallfahrt zum Annakirchlein nach Unterweilersbach, um dort die Heilige zu ehren. Auf dem Rückweg machten die Pilger Rast im Kellerwald, um sich bei einer deftigen Mahlzeit und kühlem Bier zu stärken. An diesem Ort befindet sich heute das Festgelände des Annafests.Das Volksfest selbst entwickelte sich im 19. Jahrhundert aus dem Hauptschießen der Schützengesellschaft, das auch jährlich am Namenstag der heiligen Anna abgehalten wurde.Entstanden ist dieser Slogan, laut der Offiziellen Annafest-Homepage vor 40 Jahren. Am 3. August 1976 schwankte ein Annafest-Besucher am frühen Morgen vom Festplatz und soll dabei gerufen haben "Annafest alla Dooch Annafest!" Und so war der Slogan auch schon geboren. 17 Jahre blieb der Spruch ungekannt, bis sein Erfinder ihn einem Freund erzählte. Dieser machte 1993 dann das erste Fest-Shirt mit der Aufschrift "Annafest alla Dooch Annafest". Die Fest-Homepage betreibt Ulli Raab, der auch als King Alladooch in Forchheim bekannt ist.Er lässt sich auch jedes Jahr ein Motto für das Annafest einfallen. Oft sind die Mottos Anlehnungen an das poltische Geschehen oder an gesellschaftliche Entwicklungen. 2009 hieß es zum Beispiel "Ja, mir könna" in Anlehnung an Barack Obamas Wahlspruch "Yes we can". 2011 bekam das Annafest einen jugendlichen Touch: "Gefällt uns", dazu ein Comic-Daumen nach oben in Anlehnung an Facebook. Die Umsetzung der Mottos, die es dann auch immer auf T-Shirts gedruckt zum Kauf gibt, geht auf Olli Lotz zurück.Mit dem Auto erreichen Sie Forchheim über die A73. Parken können Sie im Parkhaus Kronengarten in der Bambergerstraße. Das Volksbank Cityparkhaus auf dem Paradeplatz ist noch bis Mai 2017 wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, bis zum Annafest müsste es aber wieder befahrbar sein. Direkt am Fest ist es schwer einen Parkplatz zu finden. Die Seitenstraßen rund um den Kellerwald sind Wohngebiet und dementsprechend sind die Parkplätze in großen Teilen in Privatbesitz. Im vergangenen Jahr kamen zwei Brüder auf die Idee, den Carport der Eltern zu vermieten. Für alle, die auch vor haben, das Forchheimer Bier zu kosten, empfiehlt sich die Anfahrt mit der Bahn. Die S-Bahn und Regionalbahn ist Forchheim aus Nürnberg und Bamberg erreichbar. Zwischen Ebermannstadt und Forchheim fahren Züge der agilis Verkehrsgesellschaft. Vom Bahnhof aus fahren Taxen, der Annafest-Bus und auch der Fußweg ist nicht zu lang. Wer gut zu Fuß ist, der schafft die Strecke in einer knappen halben Stunde. So lange muss man zu den Stoßzeiten manchmal auch auf ein Taxi warten.Insgesamt gibt es auf dem Annafest 24 Keller. Zehn obere und 14 untere Keller. Darunter befinden sich Keller, die die gesamte Saison über geöffnet haben und Keller, die ihre Tore ausschließlich für die Annafest-Besucher öffnen.Die 14 unteren Keller:Schindlerkeller, Greif's Keller, Schäffbräu Keller, Hebendanz Keller, Kronen-Keller, Fritz-Schneider-Keller, Winterbauer-Keller, Schaufel Keller, KAiser Keller, Brauwastl Keller, Gottla Keller, Nürberger-Tor-Keller, Fäßla-Keller.Die 10 oberen Keller:Schlößla Keller, Glocken-Keller, Stäffala-Keller, Eichhorn-Keller, Weiß-Tauben-Keller, Hoffmanns's Keller, Schwanen-Keller, Neder Keller, Schützenkeller, Blümleins-Keller.Die Tische können immer erst wenige Wochen vor Beginn des Annafests reserviert werden.Traditionell findet der Anstich des Annafests immer am Freitag vor dem 26. Juli (Fest der Heiligen Anna) statt. 2017 ist das der 21. Juli.Im vergangenen Jahr stach Oberbürgermeister Uwe Kirschstein das Annaefst mit nur drei Schlägen an.