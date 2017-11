Adventskalender (24): Heidi trifft Johannes Paul II.

Das letzte Bild unseres Adventskalenders zeigt Heidi Friedel mit einem ganz besonderen Mann: Papst Johannes Paul II.



"Ich habe 1991 eine Reise nach Rom organisiert und hier versucht, eine Privat-Audienz beim Heiligen Vater zu bekommen", erzählt Friedel, "eine gute Freundin in Rom hatte mir von dieser Möglichkeit erzählt." Insgesamt nahmen 50 Leute an der Rom-Reise teil, und Heidi Friedels Mann war der Busfahrer.



Die Anfrage war erfolgreich, die Reisegruppe bekam die Audienz. "Um 5.30 Uhr mussten wir am Petersplatz sein, wurden von einem Pfarrer empfangen und wurden in die Privatkapelle des Papstes geleitet", erzählt Friedel. Dort durften sie die Frühmesse mit dem Papst feiern und wurden anschließend in den Audienzsaal geleitet.

"Das war ein Moment - unbeschreiblich", erinnert sich Friedel, "der Heilge Vater gab jedem einzelnen die Hand und sprach mit uns - als Geschenk bekam jeder einen Rosenkranz."



Der Rosenkranz hängt heute noch bei Heidi Friedel im Schlafzimmer. "Diese Audienz war am letzten Tag unseres Rom-Aufenthaltes und bleibt für uns unvergesslich", sagt Friedel. Insgesamt war sie bei zehn normalen Audienzen auf dem Petersplatz. Kurz vor dem Tod von Johannes Paul II. waren sie noch einmal in Rom, an Oster 2005. Auch das ist eine ganz besondere Erinnerung für sie, doch die private Audienz beim Papst wird die Forchheimerin sicher nie vergessen.



Augen offen halten

Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß mit unserem Adventskalender und bedanken uns für die vielen Einsendungen. Leider haben es nicht alle Bilder in den Adventskalender geschafft. Wir möchten uns trotzdem herzlich für die Teilnahme bedanken. Und halten Sie die Augen offen, vielleicht finden Sie zwischen Weihnachten und Neujahr noch das eine oder andere Promi-Bild im Fränkischen Tag...