ASV Aufseß feiert 70. Geburtstag

von GEORG WOLF

Der ASV Aufseß feiert von Mittwoch, 5., bis Sonntag, 9. Juli, sein 70. Jubiläum. Zeitgleich findet auch die Sportlerkerwa statt. Dazu werden nicht nur Freunde und Gäste eingeladen, sondern die gesamte Bevölkerung.

Die Feierlichkeiten finden alle am schön hergerichteten Sportgelände des ASV Aufseß statt. Der sportliche Teil beginnt bereits am Mittwoch, 5. Juli. Die eher festlichen Veranstaltungen beginnen ihrerseits am Freitag, 7. Juli, ab 17 Uhr mit dem Krenfleisch-Essen. Zur Unterhaltung spielen "Die Lageristen". Am Samstag, 8. Juli, ab 20 Uhr spielt die Kapelle "Die Doh". Der Festsonntag, 9. Juli, ist der Höhepunkt von "70 Jahre ASV Aufseß". Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 12 Uhr gibt es den Mittagstisch und ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen.



Der Festkommers mit Grußworten, Ehrungen und einen Rückblick Jahren schließt sich an. Die Verantwortlichen des ASV Aufseß mit dem Vorsitzenden Manfred Herzer und Martin Bäuerlein freuen sich, an den Festtagen rund um das Sportheim die Besucher begrüßen zu können.



Mühevolle Handarbeit

Der Allgemeine Sportverein Aufseß (ASV) wurde im Jahr 1947 gegründet. In den Anfangsjahren bestand der ASV nicht nur aus einer Fußballabteilung, sondern es gab auch eine Damen-Feldhandballmannschaft und sogar eine Theatergruppe, die die notwendigen Gelder zum Beispiel für den Sportplatzbau einspielte.



Bereits im Gründungsjahr entstand in mühevoller Handarbeit der Sportplatz. Zwischen 1952 und 1955 der musste der Spielbetrieb aufgrund Spielermangels aber zeitweilig eingestellt werden. Wichtige Baumaßnahmen konnten in Laufe der Zeit bewältigt werden. 1973 wurde unter Einflussnahme von Bürgermeister Christof Hertling der "Mittlere Platz" mit Hilfe der amerikanischen Streitkräfte gebaut und ein kleines Häuschen mit Umkleidekabinen errichtet.



1984 wurde der heutige Hauptplatz angelegt und ein Sportheim gebaut, das später um Grillbude und Duschräume erweitert wurde.



Ein Meilenstein war der Bau des jetzigen "Sporthotels", das im Jahr 2009 fertig gestellt wurde. Der ASV Aufseß besitzt nun ein sehenswertes Sportgelände. Die bislang letzte nennenswerte Baumaßnahme war die Errichtung einer Pressetribüne im diesem Jahr. Sportlich erfolgreich waren anfänglich die Jugendmannschaften, die den im damaligen Landkreis Ebermannstadt ausgespielten Eberhard-Pokal zwei Mal gewinnen konnten und insgesamt fünf Mal im Endspiel standen.



Bereits 1958 feierten auch die Senioren ihre erste Vizemeisterschaft. Der erste große Erfolg des Seniorenteams war 1967 der Aufstieg in die damalige B-Klasse als Vizemeister.

In den folgenden 50 Jahren pendelte der ASV Aufseß sportlich gesehen zumeist zwischen C- und B-Klasse, aber seit der Umbenennung der Spielklassen zwischen A-Klasse und Kreisklasse. Herausragend sicherlich waren die zwei Meisterschaften hintereinander in den Jahren 1983 und 1984 und der damit verbundene "Durchmarsch" bis in die damalige A-Klasse. Auch die "Zweite" und die Jugendmannschaften konnten inzwischen viele Erfolge und einige Meisterschaften feiern.



Aktuell spielt die "Erste" des ASV nach dem Aufstieg 2014 in die Kreisklasse 2/Bamberg beständig in der Spitzengruppe der Liga mit, verpasste letztes Jahr den Aufstieg in der Relegation und beendete die vergangene Saison einen Platz vor dem SC Heiligenstadt auf dem dritten Rang in der Tabelle. Im Spielbetrieb werden im kommenden Jahr neben den beiden Seniorenteams auch fünf Jugendmannschaften (G, F, E, C, A) sein, alle in Zusammenarbeit mit dem SC Neuhaus.

Die alte Rivalität zwischen den beiden Vereinen ist mit den Jahren einer freundschaftlichen Zusammenarbeit geworden.