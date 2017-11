AC Bavaria stellt sich neu auf

Nach turbulenten Zeiten befindet sich einer der mitgliederstärksten Forchheimer Vereine nun offenbar wieder in ruhigerem Fahrwasser. Die Rede ist vom AC Bavaria, der am Samstag im kleinen Saal der Jahn-Kulturhalle seine alljährliche Jahreshauptversammlung abhielt.



Erleichtert ist der Vorsitzende des AC Bavaria Forchheim, Jörg Wiemann, allemal. Bei der Jahreshauptversammlung konnte er den Mitgliedern berichten, dass die Umstrukturierung des Vereins nun abgeschlossen sei.

Und auch das Verfahren gegen den AC Bavaria Forchheim, das von Forchheimer Fitnessstudio-Betreibern angestoßen worden war, sei im März durch das Amtsgericht Bamberg eingestellt worden.



Eine gute Figur gemacht

"Wir sind der Empfehlung der Industrie- und Handelskammer nachgekommen und haben den Fitness-Gerätebetrieb in eine gemeinnützige gGmbH ausgegliedert", sagte Wiemann. Der Fitness-Gerätebetrieb läuft seit dem 3. Januar über diese gemeinnützige GmbH.

"Wir können uns nicht beklagen, es läuft alles wieder geordnet. Wir können uns nun wieder auf die eigentlichen Tätigkeiten konzentrieren", sagt ein sichtlich erleichterter Vorsitzender. Man muss Wiemann attestieren, in der ganzen Umstrukturierungsgeschichte des Vereins eine sehr ordentliche Figur gemacht zu haben. Für die bisherigen Mitglieder, die die Fitness-Geräte-Sparte des AC nutzen, ändert sich nicht viel. Der AC Bavaria ist hier eine Kooperation mit der neuen gGmbH eingegangen und hat eine Nutzungsvereinbarung über den Gerätebetrieb geschlossen.



Neumitglieder, die ausschließlich Gerätetraining machen wollen, laufen ab sofort ausschließlich über die neue gGmbH; was aber in der Konsequenz dazu führt, dass für diese Neumitglieder, die in der GmbH einen Aufnahmeantrag unterschreiben verschiedene Steuern an das Finanzamt abgeführt werden müssen.



Wiemann ist froh, dass die Angelegenheit abgeschlossen und die restliche Vereinsstruktur - mit Ausnahme des Fitness-gerätebereiches, der ja ausgegliedert wurde - erhalten bleibt. "Das ist durchaus eine kritische Angelegenheit gewesen, die bis zur Löschung aus dem Vereinsregister hätte führen können", blickt Wiemann noch einmal zurück. Damit verbunden wäre eine Rückzahlung der nicht unerheblichen Zuschüsse für beispielsweise den Bau des neuen Trainingszentrums im Forchheimer Süden gewesen, was gleichbedeutend mit der Stellung eines Insolvenzantrages und einer Liquidation des Vereins gewesen wäre.



Neuer Stützpunkt

Mit aktuell über 3000 Mitgliedern zählt der AC Bavaria auch weiterhin zu den größten Vereinen in Stadt und Landkreis Forchheim. Kassier und Vorstand wurden jetzt entlastet. Und auch sportlich läuft es für den AC Bavaria aktuell so richtig gut.



Wiemann freut sich darüber, dass in Forchheim der neue Landesstützpunkt im Dreikampf eingerichtet wurde. Stützpunktleiter ist hier Thomas Berglauf. Aber auch aus anderen Sparten wurde viel Positives und Erfolgreiches vermeldet.



So hat die AC-Boxabteilung bereits angekündigt, in diesem Jahr einen Vergleichskampf gegen die Boxer des 1. FCN durchführen zu wollen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ernannte der AC Bavaria auch fünf neue Ehrenmitglieder. Es handelt sich um dabei um Werner Hallmann, Hans Ebner, Peter Melber, Margarete Friedrich und Monika Dorstmüller.