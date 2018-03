800 trotzen dem Frost bei den Eggolsheimer Wandertagen

Normalerweise sind es wesentlich mehr, doch das zurückkehrende Winterwetter mit Frost und Wind hatte wohl viele daran gehindert, am Wochenende die Wanderstiefel zu schnüren. Doch "der harte Kern wandert immer", erklärt die Vorsitzendende Renate Busch dem diesjährigen Schirmherren, Harald Knorr. Er hieß die Gäste aus Nah und Fern in der Veranstaltungshalle der Eggerbachhalle, die Start- und Zielpunkt war, willkommen.



"Normalerweise haben wir um diese Zeit frühlingshaftere Temperaturen", sagte der Schirmherr. Aber nach der wahlweise fünf oder zehn Kilometer langen Wandertour über Unterstürmig sei es doch auch schön, sich in der Veranstaltungshalle aufwärmen und bei Essen und Trinken einige Zeit verweilen zu können, meinte Knorr.



Der ausrichtende Verein bedachte die drei teilnehmerstärksten Vereine mit Preisen. Am meisten Wanderer hatten die Wanderfreunde der "Alten Veste" Zirndorf am Start. Den zweiten Platz belegten die Wanderfreunde aus Winkelhaid, gefolgt von den Wanderfreunden aus Heroldsberg.