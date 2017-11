80 Unternehmer bei der Forchheimer BNI-Gruppe "Ortega"

Weg von der Ellbogenmentalität





Neue Geschäftskontakte finden und durch Empfehlungen mehr Umsatz für seinen Betrieb bekommen. Diese Möglichkeiten bietet das Unternehmernetzwerk Business Network International (BNI). Bei dem Besuchertag des Forchheimer Unternehmerteams "Ortega" folgten 50 Gäste der Einladung, um sich über die Chancen und Vorteile des Netzwerkes zu informieren.BNI bringt laut einer Pressemitteilung lokale Unternehmer, von der Neugründung bis zum Großunternehmer, in sogenannten Unternehmerteams oder Arbeitsgruppen zusammen. Hauptzweck dieser Teams ist es, mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen zu erzielen, wie auch jetzt beim Besuchertag des Unternehmerteams "Ortega" in Forchheim. Seit zwei Jahren treffen sich dort nun aktive regionale Unternehmer, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu empfehlen.Mit den 30 Mitgliedern der Forchheimer BNI-Gruppe und den 50 Gästen aus der Region wurden Informationen ausgetauscht. "Bei uns wird nicht nur davon geredet, dass man regional etwas tun sollte, sondern direkt gehandelt", sagte Brigitte Jahn, die Partnerdirektorin des Unternehmerteams Ortega.Laut BNI sei es in der Ellenbogengesellschaft umso wichtiger, sich gegenseitig zu helfen. "Ich bin seit über acht Jahren in der Unternehmergruppe Kerner in Erlangen und betreue und unterstütze die Forchheimer Gruppe ,Ortega'. Heute kann ich klipp und klar sagen, ohne BNI wäre mein Unternehmen niemals so rasant gewachsen", erklärte Christian Hübner, der amtierende Direktor der Forchheimer "Ortega".Das BNI wurde 1985 von Unternehmensberater Ivan Misner in den USA gegründet und ist heute nach eigenen Angaben mit über 7800 Unternehmerteams in 71 Ländern präsent.