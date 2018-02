60 Jahre altes Haus soll auf Schadstoffe überprüft werden

Dafür forderte die Hallerndorfer Gemeindeverwaltung mehrere Firmen zur Abgabe eines Angebotes auf, bekam jedoch nur eine einzige Antwort.



Werner Fischer (WG Hallerndorf) wollte wissen, ob im Gebäude oder auf dem Grundstück Altlasten auftauchen könnten. Das Risiko sei gering, beschied Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG). Zur Bauzeit des Hauses vor rund 60 Jahren sei der Anteil an Schadstoffen deutlich geringer gewesen, urteilte er. "Das ist ein Steinhaus mit Bretterboden", wusste Sebastian Schwarzmann (WG Trailsdorf), auch die Scheune bestehe im Wesentlichen nur aus Holzbalken, Brettern und Dachziegeln.



Gunselmann versicherte den Gemeinderäten, dass vor Auftragserteilung noch einmal gründlich geprüft werde, ob eventuelle Schadstoffe vorhanden seien, bevor die Gemeindevertreter einstimmig den Auftrag an die Firma Riegelein aus Weisendorf erteilten. Diese hatte mit rund 35.000 Euro das einzige Angebot vorgelegt.



Dorferneuerung Pautzfeld

Für die Dorferneuerung Pautzfeld muss der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft neu gewählt werden. Darin muss ein Vertreter der Gemeinde sein, ohne dass dieser gewählt werden muss. In der vergangenen Wahlperiode übten der Bürgermeister Torsten Gunselmann und der Zweite Bürgermeister Sebastian Schwarzmann dieses Amt aus und wurden auch für die kommende Wahlperiode als Mitglied im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Pautzfeld benannt.



Zur Nutzungsvereinbarung des Gemeindehauses Pautzfeld hatten die Gemeinderäte so viele Fragen und Anmerkungen, dass die Diskussion und die Abstimmung darüber auf die nächste Sitzung des Gemeinderates verschoben wurde. Die Elektroarbeiten im Gemeindehaus Pautzfeld sind fast abgeschlossen, es fehlen noch Kleinigkeiten und darunter einige Wand- und Deckenleuchten. Den Auftrag in Höhe von 3122 Euro vergaben die Gemeinderäte einstimmig an die Elektrowerkstatt Kolb, die hierfür das günstigste Angebot unterbreitet hatte.



Hermann Seebauer in den Ruhestand verabschiedet

Auf Antrag von Gerhard Bauer (WG Hallerndorf) wurden sämtliche restlichen Tagesordnungspunkte verschoben und der langjährige büroleitende Beamte Hermann Seebauer in den Ruhestand verabschiedet.