45-Jähriger erfasst Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung Franz-Josef-Straße / Äußere Nürnberger in Forchheim ereignet hat. Ein 45 Jähriger fuhr mit seinem Pkw an der Ampel bei Grünlicht los um nach links in die Äußere Nürnberger Straße einzubiegen. Hierbei erfasste dieser einen 13-jährigen Radfahrer, der die Straße auf dem Fuß-/Radweg mit seinem Mountainbike anscheinend bei Rotlicht überqueren wollte.



Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich dadurch leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.