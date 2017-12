34-Jähriger belästigt Frauen auf Forchheimer Weihnachtsmarkt

Am Sonntagabend wurden auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Frauen von einem 34-jährigen Mann belästigt.



Er wurde daraufhin durch den Sicherheitsdienst mehrfach aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Da der Mann dies ignorierte, wurde die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann bereits entfernt, konnte aber wenig später im Umfeld des Weihnachtsmarktes angetroffen werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste er in Gewahrsam genommen werden und verbrachte die Nacht bei der Polizei.



Besucher des Weihnachtsmarktes, die von dem Mann belästigt wurden und Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.