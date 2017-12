27-Jähriger rastet auf dem Paradeplatz aus

Am Samstagabend suchte ein betrunkener 27-Jähriger aus unerklärlichen Gründen Streit mit einem ihm unbekannten Passanten am Paradeplatz. Um einer weiteren Konfrontation zu entgehen, verständigte der Passant die Polizei.



Nachdem sich der 27-Jährige auch nach dem Eintreffen der Polizeibeamte nicht einsichtig zeigte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Dem wollte er allerdings nicht nachkommen. Die Beamten drohten ihm daraufhin mehrfach die Gewahrsamnahme an, sollte er dem Platzverweis nicht Folge leisten.



Da er sich auch hiervon nicht beeindrucken ließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Hierbei setzte er sich zur Wehr und versuchte unter anderem einen Polizisten zu beißen. Die Beamten konnten den 27-Jährigen schließlich fixieren.



Eine anschließende Durchsuchung brachte eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem renitenten Mann zu Tage. Während er zur Polizeiinspektion gebracht wurde, mussten sich die Beamten zudem mehrfach von dem Delinquenten beleidigen lassen. Auf diesen kommen jetzt mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.