24-Jähriger ist bei Eisglätte zu schnell unterwegs

Aufgrund winterglatter Fahrbahn und offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit hat ein 24-Jähriger mit seinem VW Passat am frühen Samstagmorgen an der Kreisstraße FO11, die von Eggolsheim nach Unterstürmig führt, einen Unfall verursacht.



Der 24-Jährige, der aus Richtung Neuses kam, wollte an der Einmündung nach links in Richtung Unterstürmig abbiegen, teilt die Polizei Forchheim mit. Er konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte in eine Wegweiser-Tafel. Hierbei wurden diese und auch der Passat beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.500 Euro. Verletzt wurde der junge Mann glücklicherweise nicht.