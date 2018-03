2200 Besucher beim fünften Forchheimer Kneipenfetzt

Es ist Samstagabend, kurz nach halb neun Uhr. Schon die erste Station des Kneipenbummels lässt erahnen, was man beim diesjährigen Kneipenfetzt erlebt, nämlich zum einen sehr gute Musik, zum anderen großen Andrang in den Locations.



Im alten Zollhaus in der Hauptstraße hat sich an diesem Abend die Band Silk n' Pepper mit Frontsängerin Katrin Bierfelder eingerichtet und vermittelt mit ihrer Musik "Dolce-Vita-Feeling", natürlich auch hier vor einem großem Publikum.



Seit 2014 bereichert das Quintett nun die Forchheimer Musikszene und präsentiert sich seinem Publikum mit einem Repertoire aus bekannten Jazz-, Rock- und Pop-Klassikern, die in einem für die Band unverwechselbaren Stil präsentiert werden.



Anspruchsvolle Titel begeistern

Nur ein paar Schritte weiter im Parkcafe machen die drei Forchheimer Jungs von Acoustify nicht nur Musik, sondern auch von sich reden. Denn die Musikliste, die Felix (Gitarre und Gesang), Sebastian (Bass) und Julian (Schlagzeug) an diesem Abend abarbeiteten, hatte es wirklich in sich. Das Musikprogramm des Trios hatte anspruchsvolle Titel vorgesehen, die von Frontmann Felix sehr gut performt wurden.



Nicht nur die Songs mit den tiefen Stimmen saßen, sondern er punktete auch gerade mit solchen Titeln die im Original mit hohen Stimmen gesungen werden, wie beispielsweise Pharrell Williams "Happy", die der Sänger sehr gelungen imitierte. Acoustify ein Name, den man sich merken sollte und von dem man garantiert noch einiges hören wird.



Viele Besucher in den Kneipen

Nicht Bonny & Clyde, aber dafür Melly & Clyde covern um kurz vor halb zehn in der Funzl gerade Irene Carra's Welthit "What a feeling" und führten den Besuchern mit dem Refrain einmal mehr an diesem Abend vor Augen, wie sich - umgangssprachlich - die Sardinen in ihrer Sardinenbüchse fühlen müssen. Doch egal wie dicht gedrängt es doch in den einzelnen Kneipen zuging, die Stimmung in den einzelnen Locations war gut und ausgelassen.



Um auch die etwas abgelegeneren Kneipen mit ausreichend Gästen und damit auch mit ausreichend Umsatz zu versorgen, hatte von Seiten der Veranstalter die beliebte Combo "Se Hazelnuts" im Schlößla auftreten lassen, die selbstredend als Frequenzbringer fungierten. Auch in der Kammerersmühle war man von Seiten der Pächter mit dem Kneipenfetzt zufrieden, denn dort sorgte das Forchheimer Urgestein Lucky Schmidt mit stilvollem Pianospiel für die richtige Dinnermusik.

In der Lohmühle hatte man zeitweise das Gefühl, dass man sich auf der Mai-Kundgebung des DGB befand, denn dort griffen Dentler & Dzillas in die Saiten mit Liedern, die man teilweise auch immer wieder auf Forchheimer Maikundgebung hört. Aber auch bei den anderen Kneipen überall das gleiche Bild: Viele Besucher, gute Musik, gute Stimmung.



Veranstalter sind sehr zufrieden

Von Seiten der Veranstalter hatte man also auch in diesem Jahr wieder alles richtig gemacht. Nach dem Kneipenfetzt ist bekanntlich schon wieder vor dem Kneipenfetzt und so schwelgt Ulli Raab bereits in Plänen für das nächste Jahr. "Wir suchen händeringend nach zusätzlichen Locations um das Kneipenfetzt noch vergrößern zu können", so Raab. Das Foyer der Volksbank, oder andere Einzelhandelsgeschäfte? "Warum nicht", sagt Raab. Jeder, der mitmachen will und Fläche zur Verfügung stellt ist herzlich willkommen, betont Raab.



Ein anderer Gast hat eine andere Idee. Vielleicht werden ja auf Rathausplatz und Paradeplatz für diesen Abend Zelte aufgestellt. "Dann könnten zusätzliche Besucherkapazitäten geschafft werden", sagt er.