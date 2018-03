21 neue Wohnungen in Forchheim entstehen

Wohnungen statt Industrie, Flachdach statt Villengebäude: Der Forchheimer Bauausschuss sprach sich in der jüngsten Sitzung für den Bau von rund 20 Wohneinheiten in der Schönbornstraße aus.Auf dem Gelände, auf dem die Firma Slosorz bisher Rohre produziert hat, wird eine Baufirma aus Schwabach (Müller Wohnbau GmbH) die Wohnungen bauen.In der Diskussion im städtischen Bauausschuss am Montag wurden aber auch kritische Stimmen laut. Die Stadträte waren sich nicht sicher, ob das Flachdach sich optisch in die Umgebung einfügen würde. Zustimmung bekam das Projekt trotzdem: Wohnraum wird in Forchheim dringend benötigt.Weitere Informationen und Stimmen zum geplanten Neubauprojekt finden Sie im inFrankenPlus-Artikel hier oder am Mittwoch in der gedruckten Ausgabe des Fränkischen Tags Forchheim.