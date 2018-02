200 närrische Weilersbacher Weiber unter sich

Rund 200 Frauen im Alter von 17 bis 50 Jahren feierten am Donnerstag den traditionellen Weiberfasching in Weilersbach. Dieser zählt zu den beliebtesten seiner Art in Stadt und Landkreis Forchheim, nicht zuletzt deswegen, weil sich die Organisatoren Jahr für Jahr ein gelungenes Showprogramm ausdenken, um die weiblichen Besucher bestens zu unterhalten.



Jahr für Jahr schlüpft Stefan "Bombe" Bierfelder in die außergewöhnlichsten Kostüme. Doch in einem Kostüm wie heuer steckte der Gloria-Kicker noch nie, wurde ihm doch die Rolle des Rantanplans, des treuen, aber leider auch etwas einfältigen Begleiters von Lucky Luke zuteil. Gloria-Show- und Zeremonienmeister Marco Friepes schlüpfte in die Rolle des Westernhelden selbst, der sich auf Verbrecherjagd nach den Daltons begeben musste.

Wem es gelang, eine der beliebten Tickets für den Weiberfasching in Weilersbach zu ergattern, der merkte schnell, dass das Stimmungsbarometer rasend schnell in die Höhe schießt. Seinen Anteil daran hat DJ Tom: "Ich bin immer wieder selbst überrascht. Wer hätte das gedacht, dass heute 17-jährige Mädels zu Wolle Petry tanzen."



Eine Flasche Hugo

Auf der Bühne hatten die fiesen Daltons gerade eben Rantanplan den Schatz abgeluchst und machten sich aus dem Staub. Mithilfe des Publikums heftete sich Lucky Luke an die Fersen der Ganoven. "Mädels, das ist eure Nacht, genießt sie!", fordert DJ Tom die Frauen auf.



Das ließ sich Michaela, die mit ihrer Freundin Bea zum Weiberfasching gekommen war, nicht zweimal sagen: Beide Frauen bestellten sich eine Flasche Hugo. Aber auch das Bühnenprogramm passte sich dem steigenden Stimmungspegel der Frauen an.



So mussten drei Besucherinnen mit Wasserspritzpistolen Papierblätter, die von drei jungen Fußballern vor ihren Körper gehalten wurden, mit gezielten Spritzern durchweichen. Eine schon etwas angeheiterte Besucherin hatte aber ganz anderes im Sinne und zielte auf den nackten Oberkörper eines jungen Mannes. Sehnsüchtig verfolgte sie, wie die Wassertropfen über den Sixpack nach unten Richtung Boxershorts liefen. Der erotische Höhepunkt des Abends war die Wahl des "schönsten Hinterns" von Weilersbach. Hier durften die Frauen die nackten Hintern per Applaus bewerten. Die Meinung der Frauen-Jury war eindeutig.



Der Gewinner war Andreas Lang. "Der ist so schön knackig", schwärmte eine 18-Jährige über das formschöne Hinterteil des Gloria-Fußballers.

Für die Organisation eines erneut sehr gelungenen Weilersbacher Weiberfaschings zeichneten Florian Güttler, Michael Kreller, Dominic Amon, Andreas Lang und Marco Friepes verantwortlich.