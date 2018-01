20 bis 25 neue Wohnhäuser in Niederfellendorf

Impulse für die zukünftige Entwicklung der Marktgemeinde Wiesenttal gab der Rat in der jüngsten Sitzung, indem er zwei Aufstellungsbeschlüsse für die Bauleitplanung fasste.



Der erste Beschluss leitet ein Bebauungsplanverfahren in Niederfellendorf ein. Dort sollen im Anschluss an das bestehende Baugebiet "Wirtsäcker" etwa 20 bis 25 neue Wohnhäuser entstehen. Wie Bürgermeister Helmut Taut (FWW) immer wieder betont, versuche der Markt alles zu tun, dass junge Leute in ihren Ortsteilen bleiben und sich dort Wohnhäuser bauen können.



Pläne für die Wöhrmühle

Der zweite Beschluss betrifft den kleinen Ortsteil Wöhr zwischen der Burg Neideck und Muggendorf. Der neue Eigentümer der Wöhrmühle möchte das stattliche Anwesen mit seinen Nebengebäuden touristisch nutzen. Er äußerte die Absicht, dort einen Biergarten und eine Kletterhalle zu errichten. Weiter will er preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten schaffen.



Baurechtlich ist dazu im Vorfeld eine Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans erforderlich, um eine Sonderfläche "Freizeit" ausweisen zu können. Planerin Ingrid von der Saal legte dem Ratsgremium einen Vorentwurf vor, der Zustimmung fand.



Bootsfahrten auf der Wiesent

Ein Fixpunkt in der touristischen Aktivität im Wiesenttal sind Bootsfahrten auf der Wiesent. Drei Kanuverleihe bieten dies an. Sie benötigen dazu eine "Schifffahrtsgenehmigung". Auch für 2018 erteilte diese die Gemeinde unter der bewährten Auflage, dass in den Monaten Mai und Juni die Nutzung bei Niedrigwasser des Flusses eingeschränkt ist, um die Fischbrut nicht zu schädigen. Die Fachberatung für Fischerei will in diesem Jahr die hierfür sensiblen Bereiche festlegen.



Enduro-Meisterschaft am 7. Oktober

Zuschauer lockt auch die ADAC-Zuverlässigkeitsfahrt für Motorräder an, treten doch um die 250 Biker aus ganz Deutschland bei diesem Lauf zur Internationalen Enduro-Meisterschaft in Deutschland an. Am 7. Oktober ist es wieder so weit, dass die Motorradfahrer am Streitberger Bürgerhaus starten und ihre Geschicklichkeit vor allem auch im Schauertal unter Beweis stellen. Zur Sicherheit der Zuschauer wird dort die Straße für weiteren Verkehr während der Wettkampfdauer gesperrt.



Der Marktgemeinderat bestätigte die Kommandantenwahlen der Feuerwehren von Albertshof und Wüstenstein. Harald Friedrich und sein Stellvertreter führen die Rothelme von Albertshof. In Wüstenstein wird Alexander Rupprecht stellvertretender Kommandant.