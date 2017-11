18-Jähriger landet mit VW Golf GTI im Zaun

Am Sonntag gegen 19 Uhr fuhr der junge Mann auf der Bayreuther Straße. Beim Linksabbiegen in die Heinrich-Soldan-Straße kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Metallzaun.



Der Fahrer sowie seine drei Mitfahrer kamen vorsorglich in das Krankenhaus. Die vom Auto ausgelaufenen Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr gebunden werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro, wie die Polizei Forchheim berichtet.