16 neue Wanderführer für die Fränkische Schweiz

"Sie werden gebraucht!" Mit diesen Worten gratulierte der Vorsitzende des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV), der Forchheimer Altlandrat Reinhardt Glauber, 16 Absolventen der Ausbildung zum zertifizierten Wanderführer des Deutschen Wanderverbandes. Mit dieser Ausbildung wurde auch das Zertifikat der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege als "Botschafter der Natur - zertifizierter Natur- und Landschaftsführer Fränkische Schweiz" und eines "europäischen Walk-Leaders" an die 16 neuen Wanderführer verliehen.



Angestoßen wurde die Ausbildung der Wanderführer von der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Kulturerlebnis Fränkische Schweiz. Sie hat sich für die laufende Förderperiode zum Ziel gesetzt, die Fränkische Schweiz zur Qualitätswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil aufzuwerten. Triebfeder ist der Geschäftsführer der LAG, Anton Eckert, der den burgenkundlichen Teil der Ausbildung selbst übernahm.



Die Organisation und Durchführung der Ausbildung erfolgte durch die Heimat- und Wanderakademie Bayern im Wanderverband Bayern. Der Landkreis Forchheim stellte die Schulungsräume im Atemschutzzentrum Ebermannstadt und im "Grünen Klassenzimmer" im Wildpark Hundshaupten zur Verfügung.



Hochrangige Besetzung

Für die Ausbildungsteile war eine hochrangige Besetzung vor Ort. Der Präsident des Wanderverbands Bayern, Gerhard Ermischer, unterrichtete die Themen Natur und Landschaft, Vor- und Frühgeschichte sowie Baustilkunde. Das Thema Recht und Versicherung übernahm der Fachwart Wandern des bayerischen Wanderverbandes, Uwe Brüggmann. Für das Thema Ernährung und Kondition zeichnete die Geschäftsführerin der Heimat- und Wander-Akademie Bayern, Susanne Göller, verantwortlich.



Die Ausbildung umfasste auch die Vorbereitung und Durchführung von Tages- und Mehrtageswanderungen. Ebenso stand eine zeitgemäße Natur- und Erlebnispädagogik mit der Vermittlung von Grundkenntnissen über Lebensräume sowie Naturschutz und Landschaftspflege auf dem Programm.



Das Thema Geologie wurde anschaulich von dem in Wolkenstein lebenden Professor Wolfgang Schirmer vermittelt. Schließlich konnten zur Leiterin der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz, Sandra Schneider, Kontakte geknüpft werden. Sie befasste sich mit den Themen Tourismus und Marketing.



Hausarbeit

Für die Zertifizierung mussten sich die Absolventen einer Prüfung unterziehen, die aus einer Hausarbeit mit Ausarbeitung einer Wanderung, einem Test mit Fragen zu den Ausbildungsthemen sowie einer kurzen Wanderführung mit Erläuterung eines Phänomens bestand. Hierzu war auch der Vizepräsident des Wanderverbands Bayern, Karlheinz Schuster, gekommen.



Unterschiedliche Schwerpunkte

Die zertifizierten Wanderführer werden sich unterschiedliche Schwerpunkte für ihre geführten Wanderungen setzen. Mit ihrem Können stehen sie nun sowohl ihren Ortsgruppen des FSV als auch sonstigen Interessierten zur Verfügung. Als weitere Qualifizierung kündigte FSV-Vorsitzender Reinhardt Glauber für das nächste Jahr die Fortbildungsmöglichkeit zum Gesundheitswanderführer an.