Forchheim bekommt 100 neue Bäume

"Über die Hälfte der Jubiläumsbäume steht bereits", verrät Herbert Fuchs, der Leiter vom Gartenamt. So wurden zum Beispiel zwei neue Chinesische Spitzahorn am Ernst-Reuter-Platz aufgestellt. Das Gartenamt wird heuer 100 Jahre alt - zum runden Jubiläum möchte die Stadt "ihre Bürger mit 100 neuen, jungen Bäumen beschenken".In den vergangenen Wochen haben die Stadtmitarbeiter die ersten Hölzer aufgestellt. Die übrigen 46 Bäume warten noch im neuen Freigelände des Gartenamtes in der Merowingerstraße darauf, im Frühjahr im Stadtgebiet verteilt gepflanzt zu werden.Die Geschichte des Gartenamtes geht zurück auf die Zeit nach dem ersten Weltkrieg: 1918 wurde Hugo Post zum ersten Forchheimer Stadtgärtner bestellt. Heute pflegen die Mitarbeiter des Gartenamtes rund 200 Hektar Grünfläche und sind für rund 15 000 Bäume zuständig Zum Jubiläum plant die Stadt Forchheim für die Bürgerinnen und Bürger mehrere Veranstaltungen rund um das Gartenamt. Am Donnerstag stellte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein zusammen mit Herbert Fuchs, Walter Mirschberger (Leiter des Grünbetriebes) und Gärtnermeister Andreas Geck das Projekt vor.