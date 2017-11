Zwei Schülerinnen holen den "Realschul-Oscar"

Als am vergangenen Donnerstagabend in der Stadthalle von Hersbruck zum vierzehnten Mal der Mittelfränkische Realschulpreis verliehen wurde, konnten sich auch zwei Schülerinnen der Realschule Herzogenaurach darüber freuen, unter den insgesamt 22 Preisträgern zu sein. Cassy Bayer und Svenja Schäfer besuchen beide die Klasse 10c und durften in Anwesenheit der gesamten Schulleitung sowie des stolzen Klassenleiters den prestigeträchtigen "Realschul-Oscar" aus den Händen des scheidenden Ministerialbeauftragten Johann Seitz und des eigens aus München angereisten Ministerialdirigenten Konrad Huber entgegennehmen.



Beide Schülerinnen wurden für ihre bemerkenswerten, konstant hohen schulischen Leistungen ausgezeichnet. Während Cassy zum wiederholten Male eine Jahrgangsstufe mit dem Schnitt 1,07 abschloss, gelang es Svenja im vergangenen Jahr ihre sehr guten Noten in den Sprachen um die mittelfränkische Bestleistung im PET-Test der Universität Cambridge zu ergänzen. In diesem Test, welcher Stufe B1 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entspricht, stellen Schülerinnen und Schüler die eigenen Englischkenntnisse nach internationalem Standard unter Beweis. Svenja lag dabei auch bayernweit auf den vordersten Rängen, was ihr in der Kategorie "Allrounder" den Oscar einbrachte.



Cassy konnte in der Sparte "Schulische Leistungen" zusätzlich mit ihrem Engagement außerhalb des Unterrichts punkten. Ob als Nachhilfelehrerin für jüngere Schüler oder als Initiatorin eines Selbstverteidigungskurses für Schülerinnen, nicht nur ihr Interesse, auch ihr Engagement ist vielfältig. Die Redner dankten in ihren Gruß-worten immer wieder den Schülern, aber auch den Lehrern sowie den Eltern.



Konrad Huber verwies in seiner Festrede darauf, dass die Ausgezeichneten nur die Spitze des Eisbergs seien. Sie wurden aus einer Bewerberschar von 70 Meldungen aus 23 Realschulen ausgewählt. Er bemerkte auch, dass der bei diesen jungen Menschen beispielhaft vorhandene Wille zu besonderen Leistungen von besten Voraussetzungen seitens der Schulen ergänzt wird: "Ihr findet beste Rahmenbedingungen, ihr müsst sie nur nutzen!" So gesehen fühlt sich neben ihren beiden Preisträgerinnen die gesamte Schulfamilie der Realschule Herzogenaurach geehrt, weil sie wohl sichtbar und erfolgreich ihrer Verantwortung nachkommt, den Schülern Raum für deren Entfaltung zu bieten.