Zwei Exhibitionisten in Erlangen: Polizei sucht nach Hinweisen

Im Stadtgebiet von Erlangen haben sich am Freitag und Sonntag noch unbekannte Exhibitionisten gezeigt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.



Exhibitionist entblößt sich am Freitag vor Kindergarten in der Donaustraße

Der erste Fall ereignete sich am Freitagnachmittag um 15.35 Uhr auf dem Fußweg zu einem Kindergarten in der Donaustraße. Eine erwachsene Zeugin traf dort auf einen Mann, der sich mit Blick in Richtung Spielplatz in schamverletzender Weise zeigte, und forderte ihn auf dieses sofort zu unterlassen. Der Täter rannte daraufhin weg und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden.



Eine Zeugin beschrieb den Täter wie folgt: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schlank, arabisch aussehend und zur Tatzeit mit einem rot-weißem Pullover und einer blauen Jeanshose bekleidet.



Exhibitionist zeigt sich am Sonntag Nähe des Dummetsweihers

Im zweiten Fall wurden zwei junge Frauen am frühen Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, in der Nähe des Dummetsweiher belästigt. Sie hatten sich während eines Spaziergangs auf einen Baumstamm am Waldrand niedergelassen, als sich ihnen ein Exhibitionist näherte und sich in etwa 20 Metern Entfernung mit ausgezogener Hose zeigte. Die Geschädigten entfernten sich infolgedessen fluchtartig von ihrem Platz, alarmierten die Polizei und konnten den Mann wie folgt beschreiben:

Er ist circa 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und trug einen blauen oder braunen Pulli sowie eine schwarze Jeans.



Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise zur Ergreifung der Täter nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.