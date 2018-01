Zeugen gesucht: Wiederholt Einbruch in Erlangener Friseursalon

Zeugen gesucht



Zwischen Freitagabend, ab 17.30 Uhr, und Samstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, wurde in den Salon eines Friseurs in Erlangen (Gerberei) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brach dort bereits Ende vergangenen Jahres ein bisher unbekannter Täter ein.In der Nacht zum 29.12.2017 war der Salon bereits Ziel eines Einbruchs. Der Täter blieb damals wie heute unbekannt. Er hebelte ein Fenster auf, um in den Salon zu gelangen und plünderte die Trinkgeldkasse.Die Kriminalpolizei Erlangen sicherte entsprechende Spuren und bittet nun jeden, dem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken lautet: 0911 2112-3333.