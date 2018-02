Zechpreller in Schornweisach kommt nicht weit

Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis hat am Samstagabend die Gaumenfreuden in einer örtlichen Gaststätte genossen. Nachdem er sein Mahl beendet und sein Getränk geleert hatte, verließ er die Gaststätte - allerdings ohne sich um die offene Rechnung zu kümmern. Das teilt die Polizei mit.



Der Wirt verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnte der verschwundende Gast detailliert beschrieben werden. Die Beamten hegten einen ersten Verdacht und so konnte wenig später der 21-Jährige angetroffen werden. Er war mit 1,76 Promille erheblich betrunken. Er führte laut Polizei kein Bargeld mit sich. Gegen ihn wird nun wegen Zechbetrug ermittelt.