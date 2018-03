Zapfenstreich zieht um

Die Feuerwehr Herzogenaurach hat alles probiert, bis zum letzten möglichen Moment gebangt. Aber eine Entscheidung musste gefällt werden. Und da die Wettervorhersage Temperaturen um den Gefrierpunkt für den Samstagabend prognostiziert, musste nun gehandelt werden.

"Plan B tritt in Kraft", teilte Organisationskomitee-Mitglied Marcel Bestenlehrer mit. Das heißt, dass der Große Zapfenstreich anlässlich der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr nun im Gerätehaus der Feuerwehr stattfindet. "Laut Aussage der Verantwortlichen der Stadtjugendkapelle werden plus fünf Grad benötigt", sagt Bestenlehrer.

Man habe alle Möglichkeiten diskutiert, musste dann aber die Planungen ändern. Der Fackelzug wird nun umgeleitet, in das Feuerwehrgerätehaus. Der große Zapfenstreich wird direkt auf dem Hof der Fahrzeughalle abgehalten, wobei die Stadtjugendkapelle ihre Instrumente in der Fahrzeughalle aufbauen wird.

Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass diese Alternative aber ebenso feierlich sein wird, wie ursprünglich geplant. "Genauere Details konnten wir aufgrund des Feuerwehreinsatzes in Oberreichenbach leider nicht mehr ausarbeiten", heißt es in der Mitteilung. mb