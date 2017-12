Wintereinbruch sorgt für schadensträchtige Rutschpartien im Landkreis

Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land mitteilt, fuhr am Abend ein 31-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der A 73 in Richtung Suhl und wollte an der Anschlussstelle Möhrendorf diese verlassen. An der Einmündung zur Kreisstraße bremste der 31-Jährige ab und wollte an der Haltelinie anhalten. Da die Fahrbahn mit einer Schneeschicht bedeckt war und der Ford mit Sommerreifen ausgestattet war, rutschte er über die Haltelinie in die Kreisstraße hinein. Ein aus Richtung Möhrendorf kommender und vorfahrtsberechtigter 74-Jähriger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die linke Fahrzeugfront des Fords kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront des Vorfahrtsberechtigten. Durch die Wucht des Anstoßes schleuderte der 74-Jährige im Anschluss in den Gegenverkehr und stieß dort mit der linken Fahrzeugfront gegen ein entgegenkommendes Auto einer 44-jährigen Bubenreutherin.

Der Ford des Unfallverursachers wurde nur leicht beschädigt. Die beiden anderen beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Der erst zwei Tage alte Seat der 44-Jährigen wurde am Rahmen so stark beschädigt, dass eine Reparatur wohl nicht mehr möglich ist. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Zudem wurde der 74-Jährige noch leicht am Knie verletzt. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.



Auf Sommerreifen unterwegs

Ebenfalls mit Sommerreifen war ein 50-jähriger Erlanger unterwegs, der mit seinem BMW die Staatsstraße von Erlangen kommend in Richtung Baiersdorf befuhr. Bei Schneefall und schneebedeckter Fahrbahn rutschte der BMW in ein einer leichten Rechtskurve kurz vor der Zufahrt zum Wertstoffhof geradeaus in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Während der BMW quer zur Fahrbahn zum Stehen kam, rutschte der Seat mit der Fahrzeugfront in den Graben. Die 30-jährige Beifahrerin im Seat wurde leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenaus gebracht. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 3500 Euro. Der Unfallverursacher muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Bei Rathsberg kam am Sonntagvormittag eine 24-Jährige in der Rathsberger Straße in einer Serpentine rechts von der Fahrbahn ab. Dabei schrammte ihr Auto an einer Leitplanke entlang, bevor die Fahrt an einem Baum ihr Ende fand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Am Sonntagabend hatte ein 37-Jähriger mit seiner Familie einen besonders wachsamen Schutzengel. Der Mann fuhr mit seiner Familie auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Baiersdorf und Röttenbach, als ihm plötzlich ein Baum auf die Motorhaube fiel. Alle Beteiligten sind unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Baiersdorf beseitigte den umgefallenen Baum. pol