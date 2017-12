Windsbacher Knabenchor stimmt in St. Magdalena auf Weihnachten ein

Anlass war das Jubiläum 180 Jahre Sparkasse Herzogenaurach. Ein Konzert, das in den besinnlichen Advent einführte, die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest, brachte den renommierten Knabenchor unter der Leitung von Martin Lehmann an die Aurach.

Der Windsbacher Knabenchor steht in der Tradition der großen deutschen Knabenchöre, die an erster Stelle ihre Aufgabe in der Begleitung der Liturgie haben und erst an zweiter Stelle die Konzerttätigkeit. Der Chor ist eine Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und unterstützt die Gottesdienste in Windsbach, genauso wie die Motetten in der Lorenzkirche in Nürnberg.

Mit dabei war auch das Blechbläserensemble "Salaputia Brass". Diese Formation war überwiegend mit eigenen Beiträgen vertreten. Meist handelte es sich um Arrangements für Blechbläser von durchaus bekannten und beliebten Chorstücken. So "Es ist ein Ros entsprungen" von Michael Praetorius, "Wie will ich mich freuen" von Johann Sebastian Bach oder "Ding! Dong! Merrily on High". Aber auch reine Instrumentalstücke von Tilman Susato, Jean Philippe Rameau oder Giovanni Gabrieli wurden intoniert.

Der Knabenchor brillierte ebenfalls mit "Es ist ein Ros entsprungen" in der Ausführung als Clustermotette für zwei Chöre zu zwölf Stimmen. Ein Teil hatte sich unter der Empore platziert und respondierte auf das Pendant im Chorraum. Zu den Stücken zählte auch "Freu Dich, Erd und Sternenzelt" von den Böhmischen Brüdern, "Ich steh an deiner Krippen hier" nach einem Text von Paul Gerhardt und im Satz von Johannes Eccard oder das bekannte "Adeste Fideles".



Ohne Unsicherheiten

Die Choristen bestachen durch ihre absolute Disziplin bei den Einsätzen und ihre Stimmsicherheit. A-cappella-Stücke verzeihen hier keine auch noch so kleine Unsauberkeit. Alle Stimmlagen verbindet der reine Knabenchor. Auch die Solisten rekrutieren sich aus dem Chor etwa bei "Gottes Sohn ward ein Kindelein", einem französischen Weihnachtslied mit einem Baritonsolo. Oder dem "Advents-Kyrie", ursprünglich ein geistliches Volkslied aus dem Eichsfeld mit einem Sopransolo. Den Abschluss machte "O Du fröhliche", das wohl seinen Ursprung in Sizilien hat, aber in Deutschland zu den bekanntesten Weihnachtsliedern zählt. Die Zuhörer würdigten die Darbietung mit langanhaltendem Applaus, bevor sie in die eingeschneite Stadt entlassen wurden.