Wildschweinrotte verursacht Karambolage auf der A3

Eine Wildschweinrotte, die in der Nacht zum Freitag die A 3 zwischen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld überquerte, hat für einen Unfall mit drei beschädigten Autos gesorgt. Wie die Verkehrspolizei mitteilt, sah sich zunächst eine 36-jährige Angestellte, die um 22.50 Uhr mit ihrem Audi in Richtung Frankfurt unterwegs war, eineinhalb Kilometer nach der Anschlussstelle Höchstadt-Nord mit der Wildschweinrotte konfrontiert.Sie bremste stark ab, konnte aber nicht verhindern, dass sie mehrere Tiere überfuhr. Hinter ihr fuhr ein 21-Jähriger. Auch er erfasste mehrere Wildschweine. Durch die Kollision mit dem Schwarzwild öffnete sich die Motorhaube seines VW Golf, was ihm die Sicht nahm. Der Versuch, sich im "Blindflug" mit einer scharfen Rechtslenkung aus dem Gefahrenbereich der Hauptfahrbahn zu retten, endete im Fahrzeugheck der 36-Jährigen, die ebenfalls auf die Seite gefahren war. Von dort prallte er noch gegen die Außenschutzplanken und kam letztlich im Grünstreifen zum Stehen.Als dritter Autofahrer war ein 35-Jähriger beteiligt, dem es zwar mit Glück und Geschick gelang, den umherlaufenden bzw. umhergeschleuderten Tieren auszuweichen, allerdings verlor er dabei die Kontrolle über seinen Opel. Er geriet ins Schleudern und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum, der rechts neben der Autobahn stand.Menschen kamen nicht zu Schaden, dafür etliche Wildschweine. Eine genaue Anzahl konnte man nicht mehr feststellen. Die drei Autos wurden abgeschleppt. Die Kadaver wurden von der Autobahnmeisterei entsorgt. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 19.000 Euro.