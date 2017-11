Wilde Fahrt mit fast 3 Promille durch Eckental: Laterne, Straßenschild und Auto im Weg

Geparktes Auto steht im Weg



Am Mittwoch (15. November 2017) hat es einen folgenreichen Verkehrsunfall in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gegeben: Gegen 14.30 Uhr bog eine 49-jährige Frau in die Jasminstraße, nahe des Steppbachs ein.Laut Polizei verlor die Fahrerin beim Abbiegen die Kontrolle über den Wagen und überfuhr auf der linken Straßenseite ein Verkehrsschild. Kurz darauf kam das Auto auf die Gegenfahrbahn und knallte gegen eine Laterne am Straßenrand.Doch damit nicht genug: Das Auto fuhr anschließend wieder auf den linken Fahrstreifen und kollidierte auf Höhe eines Autohauses mit einem dort geparkten Kundenfahrzeug.Der gesamte Sachschaden der Fahrt beläuft sich auf 8600 Euro.Die eingetroffenen Polizisten führten bei der 49-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: Fast 3 Promille im Blut. Die Frau kam ins Krankenhaus zur Blutentnahme und ihr Führerschein wurde konfisziert.