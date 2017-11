Wetter: Wintereinbruch in den Alpen - auch bei uns in Franken?

Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs") befinden wir uns derzeit im "meteorologischen Niemandsland": Nachdem die Sonntagskaltfront abgezogen ist, wird es am Montag und Dienstag überwiegend stark bewölkt bis bedeckt mit nur vereinzelten Auflockerungen. Gelegentlich fällt Nieselregen und die Temperaturen liegen tagsüber bei acht Grad.



In den Alpen hingegen brach bereits der Winter ein: Eine Kaltfront brachte kräften Regen und oberhalb von circa 700 Metern einiges an Schnee. In Höhenlagen zwischen 1500 und 3000 Meter wurden Neuschneemengen zwischen 20 und 100 Zentimeter vermeldet.



Unbeständige Woche

Der Rest der Woche verläuft laut dem Deutsche Wetterdienst (DWD) unbeständig mit Sonnenschein und täglichem Regenrisiko. Die Höchst- und Tiefstwerte liegen mit zehn beziehungsweise fünf Grad geringfügig über den langjährigen Mittelwerten für Anfang November.



Am Freitag oder Samstag kommt laut "Wetterochs" Bewegung in die Sache, weil sich ein Zentraltief über Skandinavien bildet und wir in eine West- bis Nordwestströmung geraten. Der Wind frischt auf mit starken Böen und zeitweise regnet es. Die Temperaturverhältnisse ändern sich kaum.



Nächtliches Aufklaren gefährlich

Wegen der Wolken hält sich die nächtliche Abkühlung in Grenzen, meist liegen die Temperaturen bei fünf Grad. Zeitweiliges Aufklaren ist aber möglich und dann müssen Autofahrer vorsichtig sein: In diesem Fall muss mit der Bildung von Eisglätte auf Brücken und dichten Nebelbänken gerechnet werden. Bei Aufklaren muss man insbesondere Dienstagmorgen mit vereisten Scheiben und Glätte rechnen, örtlich auch mit Luftfrost. Es sei laut DWD höchste Zeit für Winterreifen.