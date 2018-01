Wetter - wann ist endlich Schluss mit Regen und Hochwasser?

Chancen auf vereinzelten Sonnenschein am Sonntag?





In der kommenden Woche wird es nur vereinzelt regnen



Nach vereinzeltem Regen ist es am Samstag wechselnd bewölkt mit kleinen Aufheiterungen und trocken. Es werden +10 Grad erreicht. Der sehr schwache Wind weht aus Ost. Der Deutsche Wetterdienst sagt Niederschläge am heutigen Samstag bis in die Nacht zum Sonntag lediglich an Spessart und Rhön sowie in den nördlichen Mittelgebirgen Bayerns voraus.Die Hochwasserwellen verlagern sich laut Hochwassernachrichtendienst flussabwärts und führen an den Unterläufen der Aisch und der Regnitz, sowie am Main zu noch steigenden Wasserständen. An den Meldepegeln der Mainzuflüsse kommt es derzeit vielfach zur Überschreitungen der Meldestufen 1 und 2. An einzelnen Pegeln im Einzugsgebiet des oberen Mains und der Regnitz wird Meldestufe 3 überschritten.Am schiffbaren Main wird der Scheitel der Hochwasserwelle maximal bei Meldestufe 1 erwartet, lediglich am Pegel Würzburg / Main kann das Erreichen der Meldestufe 2 derzeit nicht ausgeschlossen werden.Am Sonntag haben wir laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs wahrscheinlich eine geschlossene tiefe Wolkendecke mit Untergrenze in 700 Metern Höhe. Niederschläge fallen nicht. Die Temperaturen liegen bei +7 Grad. Durch den zeitweise mäßigen Wind aus Ost könnten laut Ochs am Sonntag durch Lee-Effekte zum Beispiel am Fichtelgebirge Wolkenlücken mit gelegentlichem Sonnenschein entstehen.Von Montag bis Mittwoch bringt uns ein schwaches Tief zusammen mit milder Luft einen wechselnd bewölkten Himmel. Gelegentlich könnte mal ein bisschen Regen fallen. Am Tag gibt es bis +8 Grad, in den Nächten bei örtlichem Aufklaren bis nahe 0 Grad. Der anfangs zeitweise mäßige Ostwind lässt im Laufe des Dienstags nach.