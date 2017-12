Wetter: Schnee in Franken - wie lange hält die weiße Pracht?

Schnee- und Regenschauer



Das Schneefallgebiet einer Warmfront hat Franken erreicht. Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs sind die Schneeflocken am Sonntag zunächst relativ klein: Die Flocken fallen in die bodennahe trockene Kaltluft und sind dadurch sehr klein. Erst später, wenn die relative Luftfeuchtigkeit ansteigt, pappen die einzelnen Flocken aneinander und werden deutlich größer.Im Laufe des heutigen Sonntagabends lassen die Schneefälle dann laut Ochs aber wieder nach. Dabei bleiben die Temperaturen allgemein im leicht negativen Bereich. Die Neuschneemengen werden von den Wettermodellen auf 3 bis 8 cm veranschlagt. Der schwache und in Böen gelegentlich auch mäßige Wind weht dabei aus West.In der Nacht zum Montag ist es bedeckt und gelegentlich fällt Schnee oder Schneeregen. Unterhalb von 400 m steigen die Temperaturen leicht über 0 Grad an. In höheren Lagen herrscht noch Frost.Morgen am Montag ist es stark bewölkt bis bedeckt mit Schnee- und Regenschauern. Die Temperaturen steigen auf +1 bis +3 Grad. Der Westwind legt ein bisschen zu und ist in Böen stark. In der Nacht zum Dienstag gibt es keine Temperaturänderung.Am Dienstag ist es bedeckt und es regnet ab und zu. Die Temperaturen steigen noch etwas an und erreichen +4 Grad. Der Westwind wird wieder schwächer.Am Mittwoch bestimmen sehr milde Luftmassen das Wetter in Franken . Es ist teils heiter, teils bedeckt mit etwas Nieselregen. Maximal werden +4 bis +8 Grad erreicht. Es weht ein schwacher Südwestwind.Im Laufe des Donnerstags erreichen neue atlantische Tiefausläufer mit nasskaltem Wetter (Wind, Regen, Schnee) Franken.