Wetter: Schnee in Franken - Wann Autofahrer besonders aufpassen müssen

Grau und regnerisch: Der November macht seinem Ruf weiter alle Ehre. Am Sonntag zieht ein vom Atlantik kommendes Tief über Bayern hinweg nach Osten. In Franken bringt das Tief laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs vor allem Niederschläge - diese können zeitweise bis in tiefe Lagen von Regen in Schneeregen oder Schnee übergehen.Autofahrer sollten deshalb besonders vorsichtig sein: Die vorübergehende Ausbildung einer nassen Schneedecke ist möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 0 Grad.Der schwache bis mäßige Wind weht aus wechselnden Richtungen. Am Abend gibt es starke bis stürmische Böen aus West bis Nordwest.Am Montag strömen mäßige kalte Nordatlantikluftmassen nach Franken. Es ist wechselnd bewölkt. Vereinzelt fällt mal etwas Regen oder Schnee. Am Tag um +5, nachts um 0 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus Nordwest bis West.Ab Dienstag nimmt der Hochdruckeinfluss zu. Noch ziehen aber Wolkenfelder durch, aus denen ein paar Regentropfen oder Schneeflocken fallen können.