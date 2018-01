Wetter: Land unter in Franken? Hochwasser-Gefahr zum Jahresstart

Hochwasser wahrscheinlich



Nach den lauen Temperaturen in der Silvesternacht zieht in der Nacht auf Dienstag ein kleines Tief mit seinem Zentrum über Thüringen nach Osten. Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs bringt dieses Tief auch in Franken länger anhaltende Regenfälle (5-10 mm) bei Temperaturen um +5 Grad. In der zweiten Nachthälfte treten einzelne stürmische Böen Beaufort 8 aus West auf. In exponierten Lagen sind auch Sturmböen Beaufort 9 möglich.Am Dienstag ist es dann stark bewölkt mit Regenschauern und Temperaturen um +5 Grad. Es weht ein mäßiger und in Böen starker Westwind.Am Mittwoch liegt ein Orkantief mit seinem Zentrum über der Nordsee. In Franken bläst ein starker Westwind mit einzelnen schweren Sturmböen. Ebenso problematisch wie der Wind sind die starken Regenfälle. Innerhalb von nur zwei Stunden (von 12 bis 14 Uhr) sollen 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter fallen. In der Folge könnten örtlich sogar bebaute Gebiete überflutet werden. Maximal werden +11 Grad erreicht.Das nächste Tief folgt laut Ochs schon am Donnerstag. Sein Frontensystem bringt länger anhaltende Regenfälle. Es sieht nach weiteren 10 bis 15 Litern pro Quadratmeter bis zum Freitagmorgen aus. Stefan Ochs geht deshalb von einem größeren Hochwasser aus. Der Südwest- bis Westwind ist in Böen stürmisch (Beaufort 8). Die Temperaturen sinken vorübergehend auf +6 Grad und steigen in der Nacht zum Freitag auf +11 Grad an.Die Entwicklung am kommenden Wochenende ist noch unsicher. Es bildet sich eine Luftmassengrenze quer über Deutschland, die Kaltluft im Nordwesten von sehr milder Luft im Südosten trennt.