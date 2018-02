Wetterrekord: Kälteste Nacht des Jahres auch in Franken - wie lange bleibt es noch so frostig?

Kälterekord dieses Winters nur vorläufig



Hinter den Bayern liegt die bisher kälteste Nacht des Winters. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sanken die Temperaturen in der Nacht auf Montag im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) auf minus 17,5 Grad. In München zeigten die Thermometer minus 12,6 Celsius an. Auf der Zugspitze war es mit minus 27,5 Grad noch deutlich frostiger. Am wärmsten war es in Bad Kissingen mit minus 9 Grad. Bayernweit hätten sich die Temperaturen aufgrund des Windes aber eher wie minus 20 bis minus 25 Grad angefühlt, sagte ein Meteorologe des DWDs.Doch der Kälterekord dieses Winters wird wohl nur ein vorläufiger sein, so der Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. Sibirische Kaltluft und ein schneidender Wind bleiben noch bis Mittwoch. Dabei ist es weiterhin niederschlagsfrei, aber nicht mehr ganz so sonnig, denn es ziehen einzelne Wolkenfelder durch. Niederschläge fallen nicht. Je nach Sonnenscheindauer werden maximal -5 bis -3 Grad erreicht. In den Nächten kühlt es auf -10 bis -15 Grad ab. Der tagsüber zeitweise mäßige Wind weht aus Nordost bis Ost.Am 1. März beginnt der meteorologische Frühling. Da muss also wärmere Luft her und die bringt uns ab Donnerstag ein von den Azoren nach Nordosten ziehendes Tief. Wetterexperte Stefan Ochs sagt für Donnerstag maximal 0 Grad voraus. Es ziehen mittelhohe Wolkenfelder durch und der Ostwind zieht in kalten Böen durch. Regen gibt es noch keinen.Am kommenden Wochenende haben wir es mit wechselnden Bewölkungsverhältnissen zu tun. Gelegentlich regnet es etwas, anfangs kann auch auch mal eine Schneeflocke fallen. Auf dem gefrorenen Boden könnte sich örtlich ein bisschen Glatteis bilden. Die Temperaturen steigen auf +4 bis +10 Grad. In den Nächten kühlt es bis auf 0 Grad ab. Der schwache Wind weht aus südlichen Richtungen.