Wetter in Franken: Winter ade? Es könnte richtig warm werden

Von Mittwoch bis Freitag bestimmen gemäßigte Nordatlantik-Luftmassen unser Wetter. Es ist wechselnd bewölkt und gelegentlich fällt Regen. Am Tag nahe +10, in der Nacht bis minimal 0 Grad. Der zeitweise mäßige und in Böen frische bis starke Westwind lässt am Freitag nach.Am Samstag überquert uns von Südwesten her eine Warmfront. Es ist bedeckt mit zeitweiligen Regenfällen. Die Temperaturen klettern auf 12 Grad. Der schwache Wind weht aus Süd.Sehr milde Luftmassen aus dem Azorenraum bestimmen am Sonntag unser Wetter. Wenn wir Glück haben und die Sonne herauskommt, werden 18 Grad erreicht. Es könnte aber auch bewölkt sein und etwas regnen und dann müssen wir uns mit 14 Grad begnügen. Weiterhin weht ein schwacher Südwind.Die nächtlichen Temperaturminima liegen am Wochenende bei +5 Grad Grad.