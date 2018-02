Wetter in Franken: Wie lange bleibt die Kälte noch?

Es kann wieder glatt werden auf den Straßen: Autofahrer müssen sich am Dienstag in Bayern auf glatte Straßen einstellen. Im Süden sorgen überfrierende Nässe und Schnee für Glätte. Größere Chancen auf Sonne gibt es am Dienstag nur in Unterfranken. Sonst bleibt es der Prognose zufolge bewölkt.



Der Mittwoch wird dem DWD zufolge in der Nordhälfte Bayerns sonnig. Es bleibt aber frisch. Am Donnerstag und Freitag wird es mit Höchstwerten zwischen minus 4 Grad und 4 Grad plus noch etwas kälter.





Wetterexperte für Franken: Es bleibt eisig





Auch der Wetterexperte Stefan Ochs sieht für Franken wenig Chancen auf warme Temperaturen. So sollen die Höchsttemperaturen die Woche über zunächst noch bei 3 bis 5 Grad liegen, am Wochenende sinken sie jedoch unter den Gefrierpunkt auf -3 Grad.



Wie schnell die Arktikluft dann zu Beginn der nächsten Woche weiter nach Westen oder Südwesten wandern wird, sei noch unsicher. Möglicherweise stehen den Franken mehrere bitterkalte Tage mit Höchsttemperaturen um -4 und Tiefsttemperaturen um -12 Grad bevor. Genauso schnell könne der Spuk aber auch vorbei sein - die Wettermodelle sind auf diese Zeitspanne einfach zu ungenau.