Wetter in Franken: Wann kommt der Schnee zurück?

Kaltfront am Wochenende





Viel Neuschnee



Das bedeckte Wetter hält laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs am Mittwoch noch an. Gelegentlich nieselt es bei Temperaturen um drei Grad. In der Nacht zum Donnerstag lösen sich die Wolken auf und unter klarem Himmel kühlt es auf minus zwei Grad ab. Dann ist es am Donnerstag sonnig, niederschlagsfrei und sieben Grad mild.Am Freitag heitert es zeitweise auf und es gibt nur vereinzelt Schauer. Die Temperaturen schwanken um fünf Grad. Doch am Samstag folgt hochreichend kalte Luft. Es ist wechselnd bewölkt mit zahlreichen Schneeschauern. Es weht ein lebhafter und in Böen starker Westwind. Die Wettermodelle erwarten die Null-Grad-Grenze tagsüber bei rund 300 Metern, am Abend soll es dann überall Frost geben.Die Neuschneemengen werden auf drei Zentimeter im Regnitztal und auf acht Zentimeter in den Jurahöhen taxiert. Ein Zwischenhoch dürfte einen relativ freundlichen Sonntag bringen. Es ist wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Maximal werden ein Grad erreicht und der Wind weht nur noch schwach.Der "Wetterochs" gibt auch schon eine Prognose für den Sonntagabend: Es verdichten sich die Vorzeichen für das Übergreifen einer atlantischen Warmfront in der Nacht zum Montag. Im morgendlichen Berufsverkehr könnte es dann Behinderungen durch Neuschnee geben, bevor tagsüber Tauwetter einsetzt.